Исхаков набрал 2+1 за фарм «Айлендерс» в 1-м матче сезона АХЛ. ЦСКА интересовался им в межсезонье

Руслан Исхаков набрал 2+1 за фарм «Айлендерс» в 1-м матче сезона АХЛ.

23-летний форвард помог «Бриджпорту» одолеть «Рочестер» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате АХЛ.

Исхаков был признан первой звездой встречи. В прошлом сезоне он занял 4-е место в списке бомбардиров команды в регулярном чемпионате АХЛ, набрав 51 (17+34) балл в 69 матчах.

В межсезонье игроком интересовался ЦСКА.

Добавим, что в составе фарм-клуба «Баффало» в этой игре результативной передачей отметился защитник Никита Новиков. Форвард Виктор Неучев очков не набрал.