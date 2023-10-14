Исхаков набрал 2+1 за фарм «Айлендерс» в 1-м матче сезона АХЛ. ЦСКА интересовался им в межсезонье

Теги ЦСКА Айлендерс Баффало АХЛ Рочестер Бриджпорт Руслан Исхаков Никита Новиков Виктор Неучев Хоккей

Руслан Исхаков набрал 2+1 за фарм «Айлендерс» в 1-м матче сезона АХЛ.

23-летний форвард помог «Бриджпорту» одолеть «Рочестер» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате АХЛ. 

Исхаков был признан первой звездой встречи. В прошлом сезоне он занял 4-е место в списке бомбардиров команды в регулярном чемпионате АХЛ, набрав 51 (17+34) балл в 69 матчах.

В межсезонье игроком интересовался ЦСКА. 

Добавим, что в составе фарм-клуба «Баффало» в этой игре результативной передачей отметился защитник Никита Новиков. Форвард Виктор Неучев очков не набрал. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий