Президент ЦСКА заявил, что Исхаков хотел бы играть в России. Руслан – четвертый бомбардир фарм-клуба «Айлендерс» с 51 баллом

Теги ЦСКА Айлендерс НХЛ АХЛ КХЛ Бриджпорт Игорь Есмантович Матч ТВ Руслан Исхаков Хоккей

Президент ЦСКА рассказал о желании Руслана Исхакова перейти в КХЛ.

«Мы пока не трогаем игроков НХЛ, за исключением Руслана Исхакова. У него есть желание поиграть в России.

Но мы не можем вести переговоры с игроком, который принадлежит другому клубу.

Хотя мы понимаем, что он хотел бы играть в России», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Нынешний сезон Исхаков провел в составе «Бриджпорта» – это фарм-клуб «Айлендерс».

Форвард занял четвертое место в списке бомбардиров команды в регулярном чемпионате АХЛ, набрав 51 (17+34) балл за результативность в 69 матчах.

1 комментарий

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Mephi027
Для начала с Федотовым надо контракт заключить.

Он ведь тоже в ЦСКА хочет после армии, а не в НХЛ.
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