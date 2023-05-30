Президент ЦСКА заявил, что Исхаков хотел бы играть в России. Руслан – четвертый бомбардир фарм-клуба «Айлендерс» с 51 баллом

Президент ЦСКА рассказал о желании Руслана Исхакова перейти в КХЛ.

«Мы пока не трогаем игроков , за исключением . У него есть желание поиграть в России.

Но мы не можем вести переговоры с игроком, который принадлежит другому клубу.

Хотя мы понимаем, что он хотел бы играть в России», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Нынешний сезон Исхаков провел в составе « » – это фарм-клуб « ».

Форвард занял четвертое место в списке бомбардиров команды в регулярном чемпионате , набрав 51 (17+34) балл за результативность в 69 матчах.