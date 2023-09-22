Неучев о турнире новичков НХЛ: «В КХЛ ни разу не видел таких скоростей и борьбы на каждом участке площадки. Тренер говорил постоянно играть в давление»

Теги травмы Баффало Монреаль НХЛ АХЛ КХЛ ТАСС Никита Новиков Александр Кисаков Виктор Неучев Всеволод Комаров Хоккей

Виктор Неучев сообщил, что из-за травмы пропустит тренировочный лагерь «Баффало».

19-летний форвард ранее принял участие в турнире новичков НХЛ. Хоккеист забил в матче с «Нью-Джерси» (4:2), он также сыграл против «Монреаля» (6:3).

Из россиян в тренировочном лагере «Баффало» должны принять участие Никита Новиков, Всеволод Комаров и Александр Кисаков.

«Было интересно сыграть против лучших проспектов, которые, как и ты, пытаются попасть в НХЛ. В плане интенсивности было очень непривычно. Я сыграл сезон в Континентальной хоккейной лиге и ни разу не видел таких скоростей и борьбы на каждом участке площадки.

Как я заметил, размер площадки тоже влиял на скорости, и тем интересней было играть. Тренер говорил постоянно играть в давление, без прокатов. На таких площадках больше ничего не получится.

Комбинации были, нам говорили не отбрасываться от шайбы, играть в хоккей, а не так, как «Монреаль», который просто забрасывал шайбу в зону и бежал за ней.

И тренеры, и генменеджер остались довольны всем тем, что я делал, поэтому мне и дали отдохнуть третий матч с «Питтсбургом», тем более мне надо залечить травму. Серьезного ничего не случилось, но, к сожалению, я не приму участия в тренировочном лагере.

У меня несколько микротравм, которые по решению руководства я решил залечить до начала сезона. Главное – подойти к сезону в оптимальной форме. Думаю, я пропущу тренировочный лагерь целиком, потому что когда я вышел на лед после отдыха, то понял, что на 100% показать я ничего не смогу. Сейчас тренируюсь один на отдельном льду.

Россияне в Баффало»? Нам сказали, что мы начнем сезон в Американской хоккейной лиге, но обещали, что по одной игре дадут сыграть в выставочных матчах. Кто-то, думаю, из наших сыграет. Что касается меня, то к началу сезона я буду готов, это точно», – сказал нападающий «Баффало» Виктор Неучев.

Напомним, в мае форвард, ранее выступавший за «Автомобилист», подписал 3-летний контракт с «Сэйбрс».

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4 комментария

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Сергей Орлов
Сначала подумал, с чего это Нагучев комментирует хоккей, а потом присмотрелся)
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vatto
у нас это другое...
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Maxim Shumov
У нас надо в швырять шайбу по борту туда-сюда
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