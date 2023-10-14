«Эдмонтон» подписал с Эрни двусторонний контракт на год и 775 тысяч долларов в НХЛ. Форвард провел 355 игр в НХЛ за «Тампу» и «Детройт»

«Эдмонтон» подписал контракт с Адамом Эрни.

С форвардом заключен однолетний двусторонний контракта со среднегодовой стоимостью на уровне в 775 тысяч долларов.

Ранее он выступал за «Тампу» и «Детройт». В прошлом сезоне провел 61 матч за «Ред Уингс» и набрал 18 (8+10) очков при полезности «минус 13».

Всего в НХЛ у него 355 игр и 89 (40+49) баллов. Кэпхит Эрни по прошлому контракту составлял 2,1 миллиона долларов.