Мама Черепанова: «Спасибо большое «Авангарду» за память о сыне. Мне позвонили и пригласили на матч»

Мама Алексея Черепанова поблагодарила «Авангард» за память о сыне.

– Спасибо большое «Авангарду» за память о сыне. Мне позвонили и пригласили на матч. Но я в любом случае поехала бы в Омск. Была и в прошлом году, когда играли с «Амуром» и под своды новой арены поднимали свитер Леши.

Я живу и работаю в Барнауле, там тоже сына помнят. Сейчас в местном дворце после ремонта тоже будут поднимать его баннер. Там базируется городская хоккейная школа имена Алексея Черепанова. И я там по‑прежнему работаю методистом.

Иногда общаюсь по телефону с Антоном Курьяновым, теперь генеральным менеджером «Авангарда». Они дружили, Курьянов был как старший брат для сына. Он помогал, когда у меня был фонд. Я же детские турниры памяти Леши провожу каждый год. У нас с Антоном сложились доверительные отношения.

– Как вам новая арена? Посмотрели уже?

– Я была поражена, когда ее увидела. Голова закружилась от такой высоты! Столько народу, такая шумная! Сын мечтал бы здесь сыграть. И он был бы счастлив, когда «Авангард» в 2021 году выиграл Кубок Гагарина.

– Яромир Ягр на связь не выходил? Для него смерть Черепанова в 2008 году стала личной трагедией.

– Нет, ни разу. Я с ним никогда не общалась, – сказала Маргарита Черепанова.

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