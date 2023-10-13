Мама Алексея Черепанова: «Учитель из Омска обливал Лешу грязью, что он был наркоманом. Сын был совершенно здоровым, ничего не употреблял. В анализах не было допинга»

Мама Алексея Черепанова сказала, что ее сын не употреблял допинг.

Пятнадцать лет назад, 13 октября 2008 года, во время матча «Авангарда» с «Витязем» 19‑летний форвард омичей Алексей Черепанов потерял сознание, находясь на льду.

Врачи команды попытались привести его в чувство. У прибывшей бригады скорой помощи дефибриллятор оказался разряженным. В местную больницу Черепанова доставили только спустя 50 минут, спасти его не удалось. Смерть хоккеиста признали несчастным случаем.

– Алексей Черепанов был светлым парнем. Об этом вам каждый скажет.

– Полгода назад мне позвонили из Омска. Рассказали, что один человек обливает грязью Алексея. И скинул мне скрины из его соцсетей. Там жуть полная, что Леша был наркоманом. А ведь он работает учителем английского языка в школе, фамилия его – Власов.

Я написала заявление в полицию. Вызвали этого Власова в участок в Омске, поговорили с ним. Потом он написал в «Одноклассниках»: «Мамаша Алексея настучала на меня. Конечно, я возьму эти слова обратно. Но мне охранники в «Атлантиде» сказали, что видели Черепанова обколотым и обкуренным. Я этого сам не видел…»

И продолжал лить грязь. Возможно, он не в себе. Не знаю, как он учителем работает, чему может детей научить. Встретила бы я этого Власова, посмотрела бы в глаза. Такой подлец… Но кто‑то его поддержал, написав: если бы Алексей не колол допинг, то был бы жив.

Мне как матери очень обидно такое читать. Я знаю, что мой ребенок был совершенно здоровым, он ничего не употреблял. В его анализах не был найден допинг. Обнаружен был только кордиамин – лекарство для сердца, – сообщила Маргарита Черепанова.