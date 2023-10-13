Мама Алексея Черепанова: «Учитель из Омска обливал Лешу грязью, что он был наркоманом. Сын был совершенно здоровым, ничего не употреблял. В анализах не было допинга»

Теги Авангард происшествия Алексей Черепанов допинг КХЛ соцсети Матч ТВ Хоккей

Мама Алексея Черепанова сказала, что ее сын не употреблял допинг.

Пятнадцать лет назад, 13 октября 2008 года, во время матча «Авангарда» с «Витязем» 19‑летний форвард омичей Алексей Черепанов потерял сознание, находясь на льду.

Врачи команды попытались привести его в чувство. У прибывшей бригады скорой помощи дефибриллятор оказался разряженным. В местную больницу Черепанова доставили только спустя 50 минут, спасти его не удалось. Смерть хоккеиста признали несчастным случаем.

– Алексей Черепанов был светлым парнем. Об этом вам каждый скажет.

– Полгода назад мне позвонили из Омска. Рассказали, что один человек обливает грязью Алексея. И скинул мне скрины из его соцсетей. Там жуть полная, что Леша был наркоманом. А ведь он работает учителем английского языка в школе, фамилия его – Власов.

Я написала заявление в полицию. Вызвали этого Власова в участок в Омске, поговорили с ним. Потом он написал в «Одноклассниках»: «Мамаша Алексея настучала на меня. Конечно, я возьму эти слова обратно. Но мне охранники в «Атлантиде» сказали, что видели Черепанова обколотым и обкуренным. Я этого сам не видел…»

И продолжал лить грязь. Возможно, он не в себе. Не знаю, как он учителем работает, чему может детей научить. Встретила бы я этого Власова, посмотрела бы в глаза. Такой подлец… Но кто‑то его поддержал, написав: если бы Алексей не колол допинг, то был бы жив.

Мне как матери очень обидно такое читать. Я знаю, что мой ребенок был совершенно здоровым, он ничего не употреблял. В его анализах не был найден допинг. Обнаружен был только кордиамин – лекарство для сердца, – сообщила Маргарита Черепанова. 

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
В мире очень много подлых и мерзких людей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vovchik333
Чего это мусолить. Парня 15 лет назад не стало, а обращать внимание на таких мудаков из сети означает замечать их и делать им честь в виде упоминания в сми.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vimir
Зная Омск не понаслышке
ждёт этого Власова тёмная, причём прям на рабочем месте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Со слов охранников,сам ничего не видел. Тем не менее решил облить человека грязью. И вообще, установить принимал человек наркотики или сильнодействующие препараты, может только экспертиза, но уж точно не охранники ТЦ, магазина или ресторана. Таких деятелей необходимо привлекать за клевету.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bucefall
Ну вообще Омск один если не самый наркоманский город.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий