Ларс Эллер: «Хоккейному миру повезло, что Овечкин и Кросби конкурировали почти два десятилетия. Восхищаюсь ими»
Ларс Эллер высказался о соперничестве Александра Овечкина и Сидни Кросби .
«Думаю, хоккейному миру повезло, что эти двое так долго противостояли друг другу и конкурировали, кажется, почти два десятилетия. Это просто впечатляет. Я испытываю глубочайшее восхищение ими.
Они исключительные игроки и люди, каждый по-своему. Я просто чувствую себя привилегированным и счастливым, играя вместе с ними», – сказал форвард «Питтсбурга», ранее выступавший за «Вашингтон».
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