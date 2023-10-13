Ларс Эллер: «Хоккейному миру повезло, что Овечкин и Кросби конкурировали почти два десятилетия. Восхищаюсь ими»

Ларс Эллер высказался о соперничестве Александра Овечкина и Сидни Кросби .

«Думаю, хоккейному миру повезло, что эти двое так долго противостояли друг другу и конкурировали, кажется, почти два десятилетия. Это просто впечатляет. Я испытываю глубочайшее восхищение ими.

Они исключительные игроки и люди, каждый по-своему. Я просто чувствую себя привилегированным и счастливым, играя вместе с ними», – сказал форвард « », ранее выступавший за « ».