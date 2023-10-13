Ларс Эллер: «Хоккейному миру повезло, что Овечкин и Кросби конкурировали почти два десятилетия. Восхищаюсь ими»

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Ларс Эллер Хоккей

Ларс Эллер высказался о соперничестве Александра Овечкина и Сидни Кросби .

«Думаю, хоккейному миру повезло, что эти двое так долго противостояли друг другу и конкурировали, кажется, почти два десятилетия. Это просто впечатляет. Я испытываю глубочайшее восхищение ими.

Они исключительные игроки и люди, каждый по-своему. Я просто чувствую себя привилегированным и счастливым, играя вместе с ними», – сказал форвард «Питтсбурга», ранее выступавший за «Вашингтон».

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2 комментария

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appache
элита национальной хоккейной лиги, элита
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corazón blanco
Как Роналду и Месси, только в хоккее. Причем они даже похоже по манере игры, если можно проводить такие параллели.
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