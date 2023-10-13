Артюхин считает, что Панарин может побить личный рекорд результативности в НХЛ за сезон: «33 шайбы на предел. Артемию всего 31 год, вся карьера впереди»

Евгений Артюхин оценил шансы Артемия Панарина побить свой рекорд по голам.

В сезоне-2018/2019 , выступая за «Коламбус», забросил 33 шайбы – в регулярке и плей-офф. В сезоне-2019/2020 Артемий, выступая за « », повторил достижение.

«Знаете, тут индивидуально. Лично я поздно раскрылся. Ему всего 31. У Артемия в еще вся карьера впереди. Уверен, что он может еще больше раскрыться и преодолеть планку в 33 шайбы. Все зависит же и от партнеров, как все сложится.

В таком возрасте ты чувствуешь себя намного увереннее и какие-то моменты, эпизоды завершаешь более хладнокровно. В этом сезоне у Артемия есть шанс побить рекорд, перейти эту планку. 33 шайбы – не предел», – сказал экс-игрок ряда клубов КХЛ.