Панарин – журналисту после 1+1 с «Баффало»: «Ты хочешь, чтобы я сказал что-то хорошее о себе. Я не хочу. Все показывает игра»
Артемий Панарин высказался после первой победы «Рейнджерс» в сезоне НХЛ.
Клуб из Нью-Йорка обыграл «Баффало» (5:1) в матче регулярного чемпионата. Российский форвард набрал 2 (1+1) очка.
«Весело поболтали с Панариным после игры.
После нескольких вопросов он улыбнулся и сказал: «Ты хочешь меня поймать, чтобы я сказал что-то хорошее о себе.
Я не хочу. Я же говорил, все показывает игра», – привел слова Панарина журналист Винс Меркольяно.
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