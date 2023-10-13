Панарин – журналисту после 1+1 с «Баффало»: «Ты хочешь, чтобы я сказал что-то хорошее о себе. Я не хочу. Все показывает игра»

Теги Рейнджерс Баффало НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин высказался после первой победы «Рейнджерс» в сезоне НХЛ.

Клуб из Нью-Йорка обыграл «Баффало» (5:1) в матче регулярного чемпионата. Российский форвард набрал 2 (1+1) очка. 

«Весело поболтали с Панариным после игры.

После нескольких вопросов он улыбнулся и сказал: «Ты хочешь меня поймать, чтобы я сказал что-то хорошее о себе.

Я не хочу. Я же говорил, все показывает игра», – привел слова Панарина журналист Винс Меркольяно. 

Панарин набрал 1+1 против «Баффало», став 2-й звездой матча

2 комментария

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Maasd4m
Гораздо приятнее давать интервью после вот таких матчей, нежели после после унылых поражений. Как у Эдмонтона в первой игре.
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Dottore
Артемий красава!
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0
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