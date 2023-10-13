Панарин после 1+1: «Пойду в «Старбакс» с улыбкой. Чувствую себя хорошо»

Теги Рейнджерс Баффало НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин чувствует себя хорошо после 1+1 в первом матче «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка обыграл «Баффало» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард набрал 2 (1+1) очка. 

Артемия критиковали за то, что он набрал очки – 2 (0+2) – лишь в одном из 7 матчей первого раунда прошлого розыгрыша Кубка Стэнли против «Нью-Джерси» (3-4). Недавно игрок сказал: «Я чувствовал себя ужасно. Мы могли выиграть Кубок Стэнли, но проиграли после того, как вели 2-0 в серии».

«Сейчас я чувствую себя довольно хорошо, как вы можете себе представить. Завтра я с улыбкой пойду в «Старбакс», – сказал Панарин.

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1 комментарий

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e1ther - e1ther
а мог бы дома, чебуреки и пирожки замутить и пить зелёный чай)где то с нимбом на голове)
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