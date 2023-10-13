Ротенберг про 3:2 с минским «Динамо»: «СКА было непросто, где-то силы на исходе, у нас 3-я игра подряд, у соперника – 2-я. Хочу поблагодарить команду, ловили шайбы на себя»

Роман Ротенберг прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2).

«Боевая игра, нам было непросто, где-то силы были на исходе, у нас третья игра подряд, у соперника – вторая.

Очень сильный соперник, создали нам много сложностей, хочу поблагодарить всю команду, ловили шайбы на себя, играли каждый момент до конца. Будем дальше работать, чтобы радовать наших болельщиков в каждой игре», – сказал тренер СКА.