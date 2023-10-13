Ротенберг про 3:2 с минским «Динамо»: «СКА было непросто, где-то силы на исходе, у нас 3-я игра подряд, у соперника – 2-я. Хочу поблагодарить команду, ловили шайбы на себя»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2).

«Боевая игра, нам было непросто, где-то силы были на исходе, у нас третья игра подряд, у соперника – вторая.

Очень сильный соперник, создали нам много сложностей, хочу поблагодарить всю команду, ловили шайбы на себя, играли каждый момент до конца. Будем дальше работать, чтобы радовать наших болельщиков в каждой игре», – сказал тренер СКА.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гоша Пугач
Динамо на "самолетных ногах" смотрелось лучше СКА😆😅🤣
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Горбунов
у него лимит нытья есть?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
я отказываюсь верить, что он это говорит на полном серьёзе, мне кажется это актер просто и он отыгрывает роль
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maksmen1995
Господи, как надоел.
Одно и то же, хоть бы раз честно сравнил админресурс у команд, а потом бы жаловался. Недалёкий..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Скажи спасибо, что два гола в большинстве забили . На победу то не наиграли . Чуть не порвались, как резинка от трусов. Весь третий период возили вас , как дрова. Фантазер . Вечно детские отговорки. Посмотри на лицо Медведева во время матча - даже ему было тошно смотреть , а уж он тот хоккее больше тебя понимает , хоть и не смотрел 800 матчей.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ Мадина Уйгурова
я отказываюсь верить, что он это говорит на полном серьёзе, мне кажется это актер просто и он отыгрывает роль
Я неиронично думаю, что он с особенностями развития.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Абдуллин
Была б обратная ситуация, прозвучало бы: "нам было непросто, потеряли игровой тонус, у нас вторая игра подряд, у соперника – третья"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Бачин
Без этого мистера Самолётные ноги, будет скучно, пусть развлекает народ))) Его интервью разбирают на цитаты)) Таких клоунов, один на миллион. Болельщики СКА мне вас искренне жаль)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
povestok.net
блин, он знает, что в регулярке он сыграет 60 игр подряд, и если повезёт минимум 4 игры подряд в плей-офф?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pasha0403
Ответ Мадина Уйгурова
я отказываюсь верить, что он это говорит на полном серьёзе, мне кажется это актер просто и он отыгрывает роль
актер уровня юльки переспальд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий