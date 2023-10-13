Рябыкин про 1:8 с «Салаватом»: «Витязь» полностью провалил игру в меньшинстве, плохая дисциплина, глупые удаления»

Дмитрий Рябыкин прокомментировал разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (1:8).

«Полностью провалили игру в меньшинстве, было много удалений, плохая дисциплина. «5 на 5» вроде бы не так плохо играли, но играли очень мало. Глупые удаления, такие как нарушение численного состава и игра двумя клюшками нас чуть-чуть убили.

Что нужно исправить в игре команды? В первую очередь нужно, чтобы наши травмированные хоккеисты вышли из лазарета. У нас восемь игроков, из них три центральных. Очень тяжело играть, когда у тебя только один центральный нападающий.

Первый матч в сезоне провел Уилсон? Понятно, что он очень много пропустил, но достаточно неплохо сыграл для первого матча. Есть ли претензии к вратарям сегодня? Скажем так, ребята могли бы выручить, но претензий к ним нет», – сказал главный тренер «Витязя».