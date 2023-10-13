Девон Тэйвс подписал контракт с «Колорадо» до 2031 года на 50,75 млн долларов

Девон Тэйвс продлил контракт с «Колорадо».

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2030/31.

Общая сумма сделки – 50,75 млн долларов. В среднем за сезон Тэйвс будет зарабатывать 7,25 млн. Новый контракт вступит в силу с сезона-2024/2025.

До завершения сезона-2023/24 у Тэйвса действует четырехлетнее соглашение на 16,4 млн долларов.

В прошлом сезоне провел 80 матчей, забросил 7 шайб и отдал 43 результативные передачи.