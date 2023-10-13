Девон Тэйвс подписал контракт с «Колорадо» до 2031 года на 50,75 млн долларов

Теги Колорадо НХЛ Девон Тэйвс Хоккей

Девон Тэйвс продлил контракт с «Колорадо».

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2030/31.

Общая сумма сделки – 50,75 млн долларов. В среднем за сезон Тэйвс будет зарабатывать 7,25 млн. Новый контракт вступит в силу с сезона-2024/2025.

До завершения сезона-2023/24 у Тэйвса действует четырехлетнее соглашение на 16,4 млн долларов.

В прошлом сезоне Тэйвс провел 80 матчей, забросил 7 шайб и отдал 43 результативные передачи.

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21 комментарий

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*MVP*
Ответ Фёдор Кузнецов
Все же не о том подумали
о том. этот Тэйвс лучший Тэйвс НХЛ уже как лет 5 минимум
+9
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Dastan 82
очень адекватно. подчищает за суператакующим Макаром и за счёт него же зарабатывает плюсики. всем на пользу, и ему и клубу, главное их не разлучать. кто бы что ни говорил, шикарная пара лефов на долгие годы
+8
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+8
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NeSt274
Элитный защ, точно лучше сопляков сандерсона и пауэра, получивших по 8 за 1 сезон) на рынке мог получить ощутимо больше. Видимо, ему нравится в колорадо, верит в перспективу брать кубки в их составе, достойно уважения.
+7
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+7
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Garikus89
Очень дешево за одного из лучших настоящих защитников Лиги)
+6
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+6
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shafigullin.manufacture
Спортс вернул главного по заголовкам?)
+4
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Alexandr$BvB09
Прекрасная работа МакФарланд (ну думаю и Джо там не в стороне остается при переговорах)
+3
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LLlnaK
В НХЛ нашлось бы как минимум несколько команд, которые готовы были бы выдать ему 9. Отличный защ, постоянный лидер по плюсминус. Если сильно не сдаст - ключевой игрок для Лавин на много лет.
+2
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Адель Кутуков
Ответ Anton Krainov
У Сакика и компании компромат на всю лигу есть? Это дичайшая кража
Сакик давно не гм Колорадо
+3
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boxellevogue
Каждый раз как вижу новости о Тейвзе - возникает вопрос, на кой его обменяли Айлендерс ?
+1
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boxellevogue
Ответ Dimetrio81
Чтобы сделать лучший тандем вратарей
Почитал сейчас тогдашние комментарии к новости об обмене ( я не помнил на что обменяли - искал ) - забавно сейчас читать ,что 2 вторых пика это переплата за Тейвза)))
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Хей-Хо, а ну пошли!
хренасе....
как неожиданно и приятно (с)
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Dimash Balatayev
Дешево...написал я с ЗП в 1000 раз меньше чем у него...)
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Пинающий Достоинства
Показалось 🤭
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*Eddard*
Годный контракт для все еще молодого дарования
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Vladislav Semokin
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Что сподвигло Тэйвса на такую лояльность , догадаться не сложно. Играть в сильной команде на протяжение всего контракта, с сильными партнерами и бороться за кубок. Но все же чит какой-то.
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boxellevogue
Ответ Vladislav Semokin
Что сподвигло Тэйвса на такую лояльность , догадаться не сложно. Играть в сильной команде на протяжение всего контракта, с сильными партнерами и бороться за кубок. Но все же чит какой-то.
Никто не может гарантировать,что Колорадо 7 лет будет контендером.
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Dimetrio81
Ответ boxellevogue
Каждый раз как вижу новости о Тейвзе - возникает вопрос, на кой его обменяли Айлендерс ?
Чтобы сделать лучший тандем вратарей
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nikozaryanov
Заголовок кричащий на первый взгляд :)
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