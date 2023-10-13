Владимир Плющев: «Овечкин может забить 30-40 голов в сезоне»

Владимир Плющев считает, что Александр Овечкин может забить 30-40 шайб в сезоне.

– Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне НХЛ?

– Полагаю, что количество заброшенных Александром шайб в текущем сезоне будет напрямую зависеть от его физической формы и состояния здоровья.

Считаю, что он полностью готов к данному вызову и с учетом его характера мы вполне можем рассчитывать на 30 или 40 голов от него, – заявил бывший главный тренер сборной России

Напомним, что сейчас на счету Овечкина 822 шайбы, у легендарного канадца – 894.

Сколько Овечкин забьет в новом сезоне? Наши прогнозы