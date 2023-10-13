Владимир Плющев: «Овечкин может забить 30-40 голов в сезоне»

Теги Вашингтон Владимир Плющев Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Владимир Плющев считает, что Александр Овечкин может забить 30-40 шайб в сезоне.

– Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне НХЛ?

– Полагаю, что количество заброшенных Александром шайб в текущем сезоне будет напрямую зависеть от его физической формы и состояния здоровья.

Считаю, что он полностью готов к данному вызову и с учетом его характера мы вполне можем рассчитывать на 30 или 40 голов от него, – заявил бывший главный тренер сборной России

Напомним, что сейчас на счету Овечкина 822 шайбы, у легендарного канадца – 894.

Сколько Овечкин забьет в новом сезоне? Наши прогнозы

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Splin
сколько можно это мусолить?🤣Может забить, а может и не забить🤣
Может забить 50, чтобы местные скептики типо тебя улетели на орбиту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Splin
Ответ Direct free kick
Может забить 50, чтобы местные скептики типо тебя улетели на орбиту
Пардон, вы т.упой? Или так прикидываетесь? Но судя по комменту, точно т.упой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий