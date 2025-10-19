«Авангард» провел разминку в джерси в поддержку благотворительного фонда Сергачева перед игрой с «Автомобилистом». Клуб выставил свитеры в магазине, цена – 23 тысячи рублей
Омский клуб обыграл «Автомобилист» (3:2 ОТ) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Игроки «Авангарда» провели разминку в джерси в цветах благотворительного фонда защитника «Юты» Михаила Сергачева.
4-летний Миша Баринов, которому поставлен диагноз ДЦП, вместе с родителями посетил раздевалку «Авангарда», а затем поучаствовал в символическом вбрасывании перед игрой.
После раскатки хоккеисты подписали джерси, затем они были выставлены в магазине на «G-Drive Арене». По данным сайта Om1.ru, уже после первого периода около половины джерси были выкуплены болельщиками. Цена свитера – 23 тысячи рублей. Все вырученные средства «Авангард» передаст в фонд «Сектор 98».
Также сообщается, что нераспроданные после матча джерси будут разыграны на онлайн-аукционе.