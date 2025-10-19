«Авангард» провел разминку в джерси в поддержку благотворительного фонда Сергачева перед игрой с «Автомобилистом». Клуб выставил свитеры в магазине, цена – 23 тысячи рублей

«Авангард» показал джерси в цветах благотворительного фонда Михаила Сергачева.

Омский клуб обыграл «Автомобилист » (3:2 ОТ) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Игроки «Авангарда » провели разминку в джерси в цветах благотворительного фонда защитника «Юты» Михаила Сергачева .

4-летний Миша Баринов, которому поставлен диагноз ДЦП, вместе с родителями посетил раздевалку «Авангарда », а затем поучаствовал в символическом вбрасывании перед игрой.

После раскатки хоккеисты подписали джерси, затем они были выставлены в магазине на «G-Drive Арене ». По данным сайта Om1.ru, уже после первого периода около половины джерси были выкуплены болельщиками. Цена свитера – 23 тысячи рублей. Все вырученные средства «Авангард» передаст в фонд «Сектор 98».

Также сообщается, что нераспроданные после матча джерси будут разыграны на онлайн-аукционе.