  • Гришин о 6:9: «Нефтехимику» показали, чьи в лесу шишки. Повезло, что «Металлург» в большинстве мало времени уделял защите. Последний гол за нами»
Гришин о 6:9: «Нефтехимику» показали, чьи в лесу шишки. Повезло, что «Металлург» в большинстве мало времени уделял защите. Последний гол за нами»

Игорь Гришин подвел итоги игры с «Металлургом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Нефтехимик» потерпел поражение в выездном матче со счетом 6:9. 

– Что тут рассказывать, все все увидели. Нам показали, чьи в лесу шишки. Тяжело нам было против «Металлурга», они были сильнее. Любалин вышел и отыграл неплохо, совершил несколько хороших сэйвов, но ему ребята должны были помочь, ведь у него был дебют – и сразу против топового соперника. Решили пожалеть его, дали Озолину отдохнуть, прийти в себя, и после вернули в рамку.

– Сегодняшний матч стал очень результативным. У вас было ли такое, что много забиваете, но все равно проигрываете?

– Мой стиль – это забить три. И это большая возможность, чтобы выиграть. Сегодня мы забросили в два раза больше, но нам это не помогло. За всю мою карьеру такое случалось. Да, обидно, но такое бывает.

Перед третьим периодом попросили ребят не опускать руки. Повезло, что соперник в большинстве мало уделял времени защите, и мы этим воспользовались. Да и последний гол в матче остался за нами, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.

Кузнецов гениально отдал на Ткачева – так запустил безумие! Сыграли 9:6

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
