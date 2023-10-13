Плющев о судействе: «Самые большие проблемы появятся, когда нас вернут на международную арену. В КХЛ придумано с десяток нелепых правил, ИИХФ консервативна»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой судьи Владимир Плющев КХЛ ЧМ по хоккею правила Алексей Анисимов судья Хоккей

Владимир Плющев считает, что проблемы с судейством в КХЛ повлияют на сборную.

– Самые большие проблемы с судейством появятся, когда нас вернут на международную арену.

– Почему?

– В ходе имитации бурной деятельности в КХЛ придумано с десяток нелепых правил и уточнений – от трех секунд до бросков после свистка. Но в ИИХФ никто этой самодеятельностью не занимается, к правилам – подход консервативный.

По сути, когда вернемся, проблемы с адаптацией к правилам ИИХФ будут и у наших хоккеистов, и у судей. Есть привыкание к своим правилам, мышечная память, ее не отменить. Начнется «веселье», неизбежно повлияющее на результат.

Поэтому на вопрос «что делать» есть один ответ. Судейством должны заниматься профессионалы. А те, кто не готов, пусть лучше варят лед – на любительском уровне, – сказал заслуженный тренер России и бывший главный арбитр КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий