Плющев о судействе: «Самые большие проблемы появятся, когда нас вернут на международную арену. В КХЛ придумано с десяток нелепых правил, ИИХФ консервативна»

Владимир Плющев считает, что проблемы с судейством в КХЛ повлияют на сборную.

– Самые большие проблемы с судейством появятся, когда нас вернут на международную арену.

– Почему?

– В ходе имитации бурной деятельности в КХЛ придумано с десяток нелепых правил и уточнений – от трех секунд до бросков после свистка. Но в никто этой самодеятельностью не занимается, к правилам – подход консервативный.

По сути, когда вернемся, проблемы с адаптацией к правилам ИИХФ будут и у наших хоккеистов, и у судей. Есть привыкание к своим правилам, мышечная память, ее не отменить. Начнется «веселье», неизбежно повлияющее на результат.

Поэтому на вопрос «что делать» есть один ответ. Судейством должны заниматься профессионалы. А те, кто не готов, пусть лучше варят лед – на любительском уровне, – сказал заслуженный тренер России и бывший главный арбитр .