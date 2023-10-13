Агент Воронкова: «Дима приехал в «Коламбус» с тем же весом, с каким играл в Казани. Другая игра, языковой барьер, быт. Он спокойно на все смотрит»

Агент Дмитрия Воронкова рассказал о его адаптации в Северной Америке.

« » отправил 23-летнего игрока в перед стартом сезона.

– Были слухи, что Воронков приехал с лишним весом.

– Дима приехал с тем же весом, с каким играл в Казани, и показывал там результат. Нам не говорили заранее, с каким весом ему надо было приезжать. Воронков плотно готовился вместе с тренером Дмитрием Яшанькиным и .

Он был в хорошей форме, но они, возможно, считают, что должен быть готов еще лучше. У них есть определенные показатели в этой лиге, как я понимаю. Значит, будем привязываться к их нормативам.

– В хоккейном плане у Димы есть трудности?

– Конечно, есть. Совсем другая игра, партнеры, он долго играл в « », привык к и ребятам. Также, как и Гальченюк в СКА – приехал и адаптируется, аналогично и Дима пытается в Америке. Есть языковой барьер, бытовые вещи.

Думаю, все будет нормально. По крайней мере, Воронков спокойно на все смотрит. Как говорится: «Есть цель – не вижу препятствий», – сказал Александр Черных.