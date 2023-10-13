Агент Воронкова: «Дима приехал в «Коламбус» с тем же весом, с каким играл в Казани. Другая игра, языковой барьер, быт. Он спокойно на все смотрит»

Теги Ак Барс Коламбус Александр Радулов НХЛ АХЛ КХЛ Александр Черных Дмитрий Воронков Дмитрий Яшанькин Хоккей

Агент Дмитрия Воронкова рассказал о его адаптации в Северной Америке.

«Коламбус» отправил 23-летнего игрока в АХЛ перед стартом сезона. 

– Были слухи, что Воронков приехал с лишним весом.

– Дима приехал с тем же весом, с каким играл в Казани, и показывал там результат. Нам не говорили заранее, с каким весом ему надо было приезжать. Воронков плотно готовился вместе с тренером Дмитрием Яшанькиным и Александром Радуловым.

Он был в хорошей форме, но они, возможно, считают, что должен быть готов еще лучше. У них есть определенные показатели в этой лиге, как я понимаю. Значит, будем привязываться к их нормативам.

– В хоккейном плане у Димы есть трудности?

– Конечно, есть. Совсем другая игра, партнеры, он долго играл в «Ак Барсе», привык к КХЛ и ребятам. Также, как и Гальченюк в СКА – приехал и адаптируется, аналогично и Дима пытается в Америке. Есть языковой барьер, бытовые вещи.

Думаю, все будет нормально. По крайней мере, Воронков спокойно на все смотрит. Как говорится: «Есть цель – не вижу препятствий», – сказал Александр Черных. 

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2 комментария

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