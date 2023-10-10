Шевченко о Воронкове и АХЛ: «Он приехал в «Коламбус» с таким лишним весом, что за это даже в КХЛ могут уволить»

Алексей Шевченко сообщил, что Дмитрий Воронков приехал в НХЛ с лишним весом.

« » отправил 23-летнего нападающего в « » – свой фарм-клуб в .

Сообщалось, что игрок сможет вернуться в «Ак Барс», если не пробьется в основу «Блю Джекетс» до конца декабря.

«У меня информация про , что он приехал в «Коламбус» с таким лишним весом, что за это даже в могут уволить, не то что оштрафовать.

Лишний вес, причем большой. Он разочаровал», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса».