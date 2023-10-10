Шевченко о Воронкове и АХЛ: «Он приехал в «Коламбус» с таким лишним весом, что за это даже в КХЛ могут уволить»
Алексей Шевченко сообщил, что Дмитрий Воронков приехал в НХЛ с лишним весом.
«Коламбус» отправил 23-летнего нападающего в «Кливленд» – свой фарм-клуб в АХЛ.
Сообщалось, что игрок сможет вернуться в «Ак Барс», если не пробьется в основу «Блю Джекетс» до конца декабря.
«У меня информация про Воронкова, что он приехал в «Коламбус» с таким лишним весом, что за это даже в КХЛ могут уволить, не то что оштрафовать.
Лишний вес, причем большой. Он разочаровал», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса».
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