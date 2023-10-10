Шевченко о Воронкове и АХЛ: «Он приехал в «Коламбус» с таким лишним весом, что за это даже в КХЛ могут уволить»

Теги Коламбус НХЛ АХЛ КХЛ Кливленд Алексей Шевченко Дмитрий Воронков Хоккей

Алексей Шевченко сообщил, что Дмитрий Воронков приехал в НХЛ с лишним весом.

«Коламбус» отправил 23-летнего нападающего в «Кливленд» – свой фарм-клуб в АХЛ.

Сообщалось, что игрок сможет вернуться в «Ак Барс», если не пробьется в основу «Блю Джекетс» до конца декабря. 

«У меня информация про Воронкова, что он приехал в «Коламбус» с таким лишним весом, что за это даже в КХЛ могут уволить, не то что оштрафовать.

Лишний вес, причем большой. Он разочаровал», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса». 

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pronger
эксперт по лишнему весу)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Зырянов
В матчах новичков носился как заведенный, в играх предсезонки выглядел хорошо. И был отправлен в фарм на флажке. Через пару недель подтянут обратно.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marshal .masha
То что было по теле картинке никакого лишнего веса. По лицу так наоборот всхуднул по сравнению с Ак Барсом. Пусть видео с летних тренировок с Яшанькиным, с Радуловым откроет, посмотрит, чет не пахнет там лишним весом, фотки Яшанькин без хоккейной формы выкладывал. Шева как всегда лишь бы волну поднять, подлый человек, сплетник.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay_exp
Микроцефал лысый что то активизировался. То на жен чужих засматривается то на лишний вес игроков... У самого то щеки наетые и мамон видно что крупный, так что чья б корова мычала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilya1809
Ответ Артем Зырянов
В матчах новичков носился как заведенный, в играх предсезонки выглядел хорошо. И был отправлен в фарм на флажке. Через пару недель подтянут обратно.
Не ну выглядел и вправду крупновато, может конечно это так только кажется.И еще он в последнией вообще смотрелся никак, а в предыдущий тоже не особо. Что удивительно.У него мало толкового движения, мало отборов, цепкости нет вообще
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий