Агент Воронкова про АХЛ: «Есть нормативы, а мы готовились по своей программе. Сказали: «Сыграйте 3-4 игры в АХЛ, и мы поднимем Диму в «Коламбус»

Агент Дмитрия Воронкова оценил отправку хоккеиста в АХЛ.

«Коламбус» отправил нападающего в «Кливленд» – свой фарм-клуб в .

– Как Воронков воспринял отправку в АХЛ?

– Нормально. Когда он приехал, там сказали, что есть определенные физические нормативы, а мы готовились по своей программе.

Они считают, что нужно все привести в норму. Они шли с каждым днем лучше и лучше. Осталось сделать небольшие поправки, но нужно время.

В клубе сказали: «Сыграйте три-четыре игры в АХЛ, и мы поднимем Диму в « ».

К этому времени, думаю, все необходимые нормативы будут выполнены.

– Какие-то тесты надо будет сдавать?

– Он их сдавал, просто их подкорректировали. Осталась какая-то часть, которую нужно поправить, – сказал представитель хоккеиста .