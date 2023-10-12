Агент Воронкова про АХЛ: «Есть нормативы, а мы готовились по своей программе. Сказали: «Сыграйте 3-4 игры в АХЛ, и мы поднимем Диму в «Коламбус»
Агент Дмитрия Воронкова оценил отправку хоккеиста в АХЛ.
«Коламбус» отправил нападающего в «Кливленд» – свой фарм-клуб в АХЛ.
– Как Воронков воспринял отправку в АХЛ?
– Нормально. Когда он приехал, там сказали, что есть определенные физические нормативы, а мы готовились по своей программе.
Они считают, что нужно все привести в норму. Они шли с каждым днем лучше и лучше. Осталось сделать небольшие поправки, но нужно время.
В клубе сказали: «Сыграйте три-четыре игры в АХЛ, и мы поднимем Диму в «Коламбус».
К этому времени, думаю, все необходимые нормативы будут выполнены.
– Какие-то тесты надо будет сдавать?
– Он их сдавал, просто их подкорректировали. Осталась какая-то часть, которую нужно поправить, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.
Воронков приехал на сборы толстым?)))