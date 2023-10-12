Агент Воронкова про АХЛ: «Есть нормативы, а мы готовились по своей программе. Сказали: «Сыграйте 3-4 игры в АХЛ, и мы поднимем Диму в «Коламбус»

Теги Коламбус НХЛ АХЛ Александр Черных Дмитрий Воронков Хоккей

Агент Дмитрия Воронкова оценил отправку хоккеиста в АХЛ.

«Коламбус» отправил нападающего в «Кливленд» – свой фарм-клуб в АХЛ.

– Как Воронков воспринял отправку в АХЛ?

– Нормально. Когда он приехал, там сказали, что есть определенные физические нормативы, а мы готовились по своей программе.

Они считают, что нужно все привести в норму. Они шли с каждым днем лучше и лучше. Осталось сделать небольшие поправки, но нужно время.

В клубе сказали: «Сыграйте три-четыре игры в АХЛ, и мы поднимем Диму в «Коламбус».

К этому времени, думаю, все необходимые нормативы будут выполнены.

– Какие-то тесты надо будет сдавать?

– Он их сдавал, просто их подкорректировали. Осталась какая-то часть, которую нужно поправить, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

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6 комментариев

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ɔculpa
"Готовились по своей программе", "подкорректировали тесты", "небольшие поправки"... Сколько обаятельных слов о том, что Воронков приехал неготовым.
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Maluma Amulam
Хахаха так всем Воронковым говорят, Хохлачевым, Подколзиным , Голдобиным и так далее) не знаю зачем он туда уехал, он там игру свою не найдет)
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icey_punk
Мы вам перезвоним
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MihuS
Чего и следовало ожидать…
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HockeyMan
То есть Шевченко был прав?
Воронков приехал на сборы толстым?)))
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37old
Тесты - это, я так понимаю, взвешивание.
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