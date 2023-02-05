Кросби о голевых пасах от Овечкина: «Не ожидал обратных передач, но он любезно возвращал мне шайбу»

Теги Питтсбург Вашингтон Матч звезд НХЛ Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Сидни Кросби был немного удивлен тем, что Александр Овечкин выводил его на бросок. 

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Овечкин набрал 3 (1+2) очка, забив гол и дважды ассистировав Кросби в полуфинале против Атлантического дивизиона (6:10). Свою шайбу россиянин забросил после комбинации с участием канадца. 

«Я не ожидал обратных передач. Думал, что сделал свою работу, отдав ему пас. Ожидал, что он будет завершать моменты, но он любезно возвращал мне шайбу. У нас получилось несколько хороших голов», – сказал Кросби. 

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3 комментария

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Brustratt
Четко получилось
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oberkorn
Матч звёзд, хотя бы из за этого стоило посмотреть. Хотя, ларкину и ткачук у видимо не объяснили, что это товарищеские матчи и старших надо уважать
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Макс
2 шайба огонь получилась
+4
0
+4
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