Кросби о голевых пасах от Овечкина: «Не ожидал обратных передач, но он любезно возвращал мне шайбу»
Сидни Кросби был немного удивлен тем, что Александр Овечкин выводил его на бросок.
Капитаны «Питтсбурга» и «Вашингтона» вместе сыграли за сборную Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ.
Овечкин набрал 3 (1+2) очка, забив гол и дважды ассистировав Кросби в полуфинале против Атлантического дивизиона (6:10). Свою шайбу россиянин забросил после комбинации с участием канадца.
«Я не ожидал обратных передач. Думал, что сделал свою работу, отдав ему пас. Ожидал, что он будет завершать моменты, но он любезно возвращал мне шайбу. У нас получилось несколько хороших голов», – сказал Кросби.
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