Кросби о голевых пасах от Овечкина: «Не ожидал обратных передач, но он любезно возвращал мне шайбу»

был немного удивлен тем, что выводил его на бросок.

Капитаны « » и « » вместе сыграли за сборную Столичного дивизиона на звезд .

Овечкин набрал 3 (1+2) очка, забив гол и дважды ассистировав Кросби в полуфинале против Атлантического дивизиона (6:10). Свою шайбу россиянин забросил после комбинации с участием канадца.

«Я не ожидал обратных передач. Думал, что сделал свою работу, отдав ему пас. Ожидал, что он будет завершать моменты, но он любезно возвращал мне шайбу. У нас получилось несколько хороших голов», – сказал Кросби.