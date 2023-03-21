Кросби – Овечкину: «Невероятно, как ты продолжаешь забивать. Знаю, что припас еще очень много. Продолжай в том же духе!»

записал поздравительное видеообращение .

« » проведет домашнюю игру регулярного чемпионата против «Коламбуса».

Этот матч будет посвящен выходу капитана «Кэпиталс» на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Кросби и другие хоккеисты НХЛ подготовили поздравительные видеоролики для россиянина.

«Эй, Ови! Хотел поздравить тебя со вторым местом среди снайперов НХЛ за всю историю. Это невероятно, как ты продолжаешь забивать голы.

И я знаю, что ты припас еще очень много. Продолжай в том же духе!», – сказал капитан « ».

23 декабря 2022 года Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипегом», забив 801-й и 802-й голы в НХЛ и обогнав Горди Хоу (801).

На данный момент на счету нападающего «Вашингтона» 819 шайб в НХЛ.