Кросби – Овечкину: «Невероятно, как ты продолжаешь забивать. Знаю, что припас еще очень много. Продолжай в том же духе!»

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Сидни Кросби записал поздравительное видеообращение Александру Овечкину.

«Вашингтон» проведет домашнюю игру регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Этот матч будет посвящен выходу капитана «Кэпиталс» на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Кросби и другие хоккеисты НХЛ подготовили поздравительные видеоролики для россиянина.

«Эй, Ови! Хотел поздравить тебя со вторым местом среди снайперов НХЛ за всю историю. Это невероятно, как ты продолжаешь забивать голы.

И я знаю, что ты припас еще очень много. Продолжай в том же духе!», – сказал капитан «Питтсбурга».

23 декабря 2022 года Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипегом», забив 801-й и 802-й голы в НХЛ и обогнав Горди Хоу (801).

На данный момент на счету нападающего «Вашингтона» 819 шайб в НХЛ.

13 комментариев

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sammuilson
Ответ sammuilson
Да фиг там, думаю также не переваривают друг друга, просто с возрастом стали по солиднее и более политкорректными.
да хоть изминусуйтесь, не верю))) мне эта новость сразу же напомнила отрывок из нетленки -
https://youtu.be/xGvF1EvbaXg
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Dayti
Ответ Latenight Radio
Что-то он припоздал месяца на три.
прочитать текст сложновато, я понимаю 😏
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Viktoriya Vushnya
Ответ Фанат Ференцвароша
Кросби – Овечкину: «Тебе никогда не достичь моего величия! У меня больше кубков, чем у тебя выходов дальше второго раунда! У меня две золотые медали ОИ, а у тебя и бронзы нет! Заканчивай, дед!»
Дружище, ты что то путаешь, у Овечкина намного больше наград чем у Кросби
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Daniil Mushket
Ответ Макс
Приурочено к сегодняшнему празднованию Ови с игрой против коламбуса
А почему сегодня, в честь чего?
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Фанат Ференцвароша
Кросби – Овечкину: «Тебе никогда не достичь моего величия! У меня больше кубков, чем у тебя выходов дальше второго раунда! У меня две золотые медали ОИ, а у тебя и бронзы нет! Заканчивай, дед!»
+1
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Макс
Ответ Latenight Radio
Что-то он припоздал месяца на три.
Приурочено к сегодняшнему празднованию Ови с игрой против коламбуса
+2
0
+2
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Андрей Хенто
Такие слова от одного из главных конкурентов очень достойно. Игроки всегда относят друг другу с большим уважением, чего такой порой не хватает болельщикам двух противоборствующих лагерей.
+3
0
+3
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Алексей Матыгин
Саня продолжай в том же духе и даёшь 900 шайб!
+5
0
+5
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s_kapa
Новость-то свежачок!
+1
-1
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Latenight Radio
Что-то он припоздал месяца на три.
0
-1
-1
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AminO2
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
Улыбаются, что только что хорошо поимели Байдена и все это понимают.
+12
-6
+6
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IrbIS
Комментарий удален пользователем
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sammuilson
Ответ melmi
Достойно и приятно от вечного оппонента. Хотя думаю это больше журналисты придумали это противостояние. Оба всегда о друг друге всегда с уважением Молодец, Сид
Комментарий скрыт
+2
-12
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melmi
Достойно и приятно от вечного оппонента.
Хотя думаю это больше журналисты придумали это противостояние.
Оба всегда о друг друге всегда с уважением
Молодец, Сид
+22
-1
+21
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