Овечкин о дуэте с Кросби на Матче звезд: «Нам весело играть вместе, а не друг против друга»
Александр Овечкин доволен игрой в связке с Сидни Кросби на Матче звезд НХЛ.
Капитаны «Питтсбурга» и «Вашингтона» вместе сыграли за сборную Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ.
Овечкин набрал 3 (1+2) очка, забив гол и дважды ассистировав Кросби в полуфинале против Атлантического дивизиона (6:10).
«Я думаю, что нам весело играть вместе, а не друг против друга (улыбается). Сейчас мы были в одной команде, и это был запоминающийся, очень хороший момент», – сказал Овечкин.
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