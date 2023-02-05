Овечкин о дуэте с Кросби на Матче звезд: «Нам весело играть вместе, а не друг против друга»

доволен игрой в связке с на Матче звезд НХЛ.

Капитаны « » и « » вместе сыграли за сборную Столичного дивизиона на Матче звезд .

Овечкин набрал 3 (1+2) очка, забив гол и дважды ассистировав Кросби в полуфинале против Атлантического дивизиона (6:10).

«Я думаю, что нам весело играть вместе, а не друг против друга (улыбается). Сейчас мы были в одной команде, и это был запоминающийся, очень хороший момент», – сказал Овечкин.

Кросби о голевых пасах от Овечкина: «Не ожидал обратных передач, но он любезно возвращал мне шайбу»