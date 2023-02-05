Овечкин о дуэте с Кросби на Матче звезд: «Нам весело играть вместе, а не друг против друга»

Теги Питтсбург Вашингтон Матч звезд НХЛ Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин доволен игрой в связке с Сидни Кросби на Матче звезд НХЛ. 

Капитаны «Питтсбурга» и «Вашингтона» вместе сыграли за сборную Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ.

Овечкин набрал 3 (1+2) очка, забив гол и дважды ассистировав Кросби в полуфинале против Атлантического дивизиона (6:10).

«Я думаю, что нам весело играть вместе, а не друг против друга (улыбается). Сейчас мы были в одной команде, и это был запоминающийся, очень хороший момент», – сказал Овечкин. 

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1 комментарий

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Владимир Кувшинов
Если бы не Серёга Саня и Сид ! Матч звёзд бы был провален!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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