Майоров о «Спартаке»: «С ЦСКА игра выглядела шикарной. По всем остальным матчам масса вопросов»

Теги ЦСКА Спартак Борис Майоров КХЛ ТАСС Хоккей

Борис Майоров считает, что «Спартак» пока хорошо сыграл только с ЦСКА.

В среду красно-белые обыграли действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА со счетом 5:3.

С 24 очками в 18 играх команда идет на третьем месте в таблице Западной конференции. 

«Единственная пока игра, которую «Спартак» провел на очень высоком уровне, был недавний матч с ЦСКА. По всем остальным матчам масса вопросов: это касается выхода из своей зоны при начале атаки, игры в обороне, особенно в меньшинстве, взаимодействия в средней зоне.

С ЦСКА игра у «Спартака» выглядела шикарной, она была сбалансированной, так как присутствовали хорошая взаимосвязь, скорости, была довольно надежная оборона.

С моей точки зрения, среди защитников все абсолютно нормально, они выполняют свои функции, и все же еще зависит от их способностей. У одного атакующие навыки лучше, поэтому нельзя говорить, что в «Спартаке» мало так называемых домоседов. Игра защитников заключается не только в том, чтобы сидеть у своих ворот и ждать, пока к ним приедет соперник», – считает двукратный олимпийский чемпион. 

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