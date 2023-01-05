Борис Майоров: «Спартак»  должен попасть в плей-офф. Команда сейчас играет намного лучше, чем при предыдущем тренере»

поделился мнением о выступлении «Спартака».

«Команда сейчас играет намного лучше, чем при предыдущем тренере [Борисе Миронове]. Команда молодая, конечно, у нее чуть ли в не в каждой игре бывают очень отрицательные отрезки. Как это было в игре с «Динамо»: не успели выйти на лед, получили два удаления и счет 0:2. Потом выправили игру, счет 1:2, начинается третий период, в середине его пропускаем опять две шайбы.

Это говорит о нестабильности, о том, что не хватает концентрации, а она, безусловно, связана с мастерством. Поэтому такие провалы в игре «Спартака», конечно, огорчают.

Пожелаю «Спартаку» стабильности, он должен попасть в плей-офф, а там желаю ему выступить как можно более удачно», – сказал двукратный олимпийский чемпион, чемпион СССР в составе « ».