Майоров о шансах «Спартака» обыграть ЦСКА: «Армейцы не в лучшем состоянии, но этот клуб в любом случае не подарок. Они будут выправляться»
Борис Майоров поделился ожиданиями от матча «Спартака» против ЦСКА.
Игра состоится сегодня, 16 сентября.
«Матчи «Спартака» с ЦСКА традиционно вызывают повышенный интерес. Обязательно послежу за игрой, буду наблюдать за ней по телевизору.
Есть ли шансы у «Спартака» на успех? Шансы есть всегда. Да, ЦСКА пока не в лучшем состоянии, но этот клуб в любом случае не подарок. Особенно с учетом того, что сейчас армейская команда играет неровно и обязательно будет выправляться, я в этом абсолютно уверен.
Красно-белые пока тоже играют с перепадами, нужна стабильность», – сказал двукратный олимпийский чемпион Майоров.
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