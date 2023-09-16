Майоров о шансах «Спартака» обыграть ЦСКА: «Армейцы не в лучшем состоянии, но этот клуб в любом случае не подарок. Они будут выправляться»

Теги ЦСКА Спартак Борис Майоров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Борис Майоров поделился ожиданиями от матча «Спартака» против ЦСКА.

Игра состоится сегодня, 16 сентября. 

«Матчи «Спартака» с ЦСКА традиционно вызывают повышенный интерес. Обязательно послежу за игрой, буду наблюдать за ней по телевизору.

Есть ли шансы у «Спартака» на успех? Шансы есть всегда. Да, ЦСКА пока не в лучшем состоянии, но этот клуб в любом случае не подарок. Особенно с учетом того, что сейчас армейская команда играет неровно и обязательно будет выправляться, я в этом абсолютно уверен.

Красно-белые пока тоже играют с перепадами, нужна стабильность», – сказал двукратный олимпийский чемпион Майоров.

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