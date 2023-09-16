Майоров о шансах «Спартака» обыграть ЦСКА: «Армейцы не в лучшем состоянии, но этот клуб в любом случае не подарок. Они будут выправляться»

Борис Майоров поделился ожиданиями от матча «Спартака» против ЦСКА.

Игра состоится сегодня, 16 сентября.

«Матчи «Спартака» с традиционно вызывают повышенный интерес. Обязательно послежу за игрой, буду наблюдать за ней по телевизору.

Есть ли шансы у « » на успех? Шансы есть всегда. Да, ЦСКА пока не в лучшем состоянии, но этот клуб в любом случае не подарок. Особенно с учетом того, что сейчас армейская команда играет неровно и обязательно будет выправляться, я в этом абсолютно уверен.

Красно-белые пока тоже играют с перепадами, нужна стабильность», – сказал двукратный олимпийский чемпион .