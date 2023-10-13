Уваев об удачном старте «Лады»: «Уверенная игра вратаря, хорошая реализация моментов, дисциплина и характер»

Вячеслав Уваев рассказал, за счет чего «Лада» уверенно стартовала в КХЛ.

После 18 матчей тольяттинцы занимают на Востоке 4-е место.

– Вас удивил старт тольяттинцев? Это сенсация?

– Возвращение «Лады» в можно смело назвать сенсацией. Команда собралась, можно сказать, в последний момент, и играет уверенно, показывает зрелый хоккей.

– Команда недавно обновила клубный рекорд, выдав серию из 12 матчей с очками. В чем секрет успеха?

– Рецепт прост: уверенная игра вратаря, игроки выжимают максимум из бросков, хорошая реализация моментов, которых не так много. Каждый игрок хочет показать свою состоятельность, хотя многие проводят первый сезон в КХЛ. Дисциплина и характер позволяют им добиваться успеха. Вопрос, насколько хватит этих компонентов на длинной дистанции.

– За четыре матча на Дальнем Востоке « » набрала лишь одно очко. В чем может быть причина?

– Очень плотный календарь, первые звонки – это турне по Дальнему Востоку. Сейчас на первый план выйдут мастерство и опыт. Их дальнейшее выступление в чемпионате будет зависеть от этих вещей. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее, – сказал бывший тренер «Лады».