«Сочи» не хотел отдавать Рендулича. Джозефс из «Лады» был альтернативой для СКА
СКА интересовался Троем Джозефсом из «Лады».
СКА получил нападающего Борну Рендулича, отдав форварда Марата Хуснутдинова в «Сочи».
«Сейчас в глубине души довольны произошедшим должны быть болельщики «Лады».
Альтернативным вариантом усиления армейцев какое-то время назад считался форвард тольяттинцев Трой Джозефс.
Радость должна оставаться умеренной, ведь до наступления дедлайна в конце декабря еще очень много времени.
Тем же, кто будет сейчас утверждать, что «Сочи» получил достойную компенсацию за своего лучшего бомбардира, напишу только одно – по своей воле с хорватским нападающим южане расставаться не собирались.
Для скромной команды с ограниченными возможностями потеря одного лидера может оказаться серьезной. Он был уже встроен в игровую модель и на нем многое держалось.
Южане впервые за долгое время не выглядели посмешищем и превратились в зубастого соперника, который ни перед кем не комплексует.
Уход Рендулича освободил позицию под легионера, которую может заполнить потерявший доверие в «Барысе» Джереми Бракко.
Однако его, также как и Хуснутдинова, «Сочи» надо еще будет реанимировать без стопроцентной гарантии успеха.
В любом случае терять крепкую команду и тем самым ослаблять чемпионат не хотелось бы никому», – написал журналист Михаил Зислис.
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