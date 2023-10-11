«Сочи» не хотел отдавать Рендулича. Джозефс из «Лады» был альтернативой для СКА

СКА интересовался Троем Джозефсом из «Лады».

получил нападающего , отдав форварда Марата Хуснутдинова в «Сочи».

«Сейчас в глубине души довольны произошедшим должны быть болельщики «Лады».

Альтернативным вариантом усиления армейцев какое-то время назад считался форвард тольяттинцев .

Радость должна оставаться умеренной, ведь до наступления дедлайна в конце декабря еще очень много времени.

Тем же, кто будет сейчас утверждать, что « » получил достойную компенсацию за своего лучшего бомбардира, напишу только одно – по своей воле с хорватским нападающим южане расставаться не собирались.

Для скромной команды с ограниченными возможностями потеря одного лидера может оказаться серьезной. Он был уже встроен в игровую модель и на нем многое держалось.

Южане впервые за долгое время не выглядели посмешищем и превратились в зубастого соперника, который ни перед кем не комплексует.

Уход Рендулича освободил позицию под легионера, которую может заполнить потерявший доверие в «Барысе» Джереми Бракко.

Однако его, также как и Хуснутдинова, «Сочи» надо еще будет реанимировать без стопроцентной гарантии успеха.

В любом случае терять крепкую команду и тем самым ослаблять чемпионат не хотелось бы никому», – написал журналист Михаил Зислис.