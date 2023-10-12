Алтыбармакян об обмене в «Ладу» из СКА: «Я не мог ничего решать. Воспринял переход позитивно. Нет смысла париться над тем, что не можешь поменять»

Теги Лада СКА КХЛ Андрей Алтыбармакян Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Алтыбармакян прокомментировал свой обмен из СКА в «Ладу».

– Мог ли ты сам выбирать команду этим летом или никто в СКА твоего мнения не спрашивал?

– У меня был действующий контракт, поэтому я не мог ничего решать. Я думал, что меня не будут обменивать, но руководство посчитало по-другому.

Воспринял этот переход позитивно, потому что нет смысла париться над тем, что ты не можешь поменять.

– Насколько приятно, что стал снова получать больше игрового времени? Возможно, уже подзабыл это чувство?

– Нет, я не забыл это чувство, потому что не так много времени прошло после «Сочи», в который я приезжал на такие же роли. Каждый хоккеист рад, когда он может много играть и помогать команде.

Когда я переходил в СКА, то команда шла на первом месте, больше всех забивала и меньше всех пропускала – все было идеально. И тогда, конечно, было не совсем понятно, чем я могу усилить команду, которая лидирует с большим отрывом.

Возможно, взяли меня, чтобы раздевалка веселее стала. Сейчас я очень хочу провести весь сезон в одной команде, – сказал нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян.

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3 комментария

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Machine Head
Хорошая карьера - обречь себя на скитания по стране. Всю карьеру , начиная с Питерских Серебряных Львов ,которые в 2014 году стали СКА- серебрянные львы - сплошные обмены , переезды , практически каждый год. Алтыбармакян самый яркий пример развития молодых игроков в системе с отрицательным движением.
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Знатный стахановец
Действующий контракт. Этим всё сказано. 📄💳
0
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