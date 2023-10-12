Алтыбармакян о легионерах «Лады»: «Космачука сводили в баню. Он сказал, что чуть Иисуса не увидел, когда вышел из парилки. Джозефса пока туда не заманили»

Андрей Алтыбармакян оценил выступление легионеров «Лады» на старте сезона.

– Перед началом сезона мало кто знал о существовании Троя Джозефса, а он приехал и забивает почти в каждом матче. Расскажи поподробнее о нем.

– Я думаю, что сыграла свою роль небольшая эйфория. Человек впервые оказался в России, для него здесь все новое – в такие моменты появляется адреналин внутри, игроку хочется, чтобы команда его поддерживала, поэтому он сразу старается показать свои лучшие качества.

Поэтому легионеры нас повели за собой на старте, когда команда в себя еще не очень верила, – честь им и хвала. Главное, чтобы их физические кондиции были на хорошем уровне, потому что нам предстоит много перелетов.

– Как иностранцы ведут себя в раздевалке?

– Когда у них пришла уверенность, то они начали подбадривать всех ребят и общаться с ними, хотя, как выяснилось, у нас в команде мало кто знает английский язык.

Космачука мы недавно сводили в баню, ему очень понравилось. Он сказал, что, когда вышел из парилки, чуть Иисуса не увидел. Джозефса мы пока в баню не заманили, но я думаю, что в скором времени он пойдет, как и Росандич, – сказал нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян.