Владимир Плющев: «Главный арбитр КХЛ напоминает «Недоросля» Фонвизина с его «не хочу учиться, хочу жениться!» Правила хоккея вырабатывались десятилетиями, их нужно уважать»

Владимир Плющев раскритиковал главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.

– Правила хоккея вырабатывались десятилетиями, они написаны потом и кровью игроков и тренеров, их нужно уважать. Настрой по их изменению должен быть консервативным и очень ответственным. Это дело исключительно профессионалов судейского корпуса!

К сожалению, у нас этого не наблюдается. Главный арбитр КХЛ напоминает «Недоросля» Фонвизина с его «не хочу учиться, хочу жениться!» Если нет базового хоккейного и судейского образования, нет желания его получить, то в нашем хоккее и нашем судействе все по Фонвизину и будет происходить.

– Не все эксперты по судейству с вами согласятся.

– Не согласятся только те, кто работает на КХЛ или от лиги зависит. Как, например, Вайсфельд, который сначала разбирает многочисленные ошибки, а потом разорачивается на 180 градусов и исполняет песню «Все хорошо, прекрасная маркиза». Это его стиль.

Самое обидное, что у нас много сильных арбитров, их уровень выше, чем европейских. Но некоторые из них не выдерживают давления, ведь нужно постоянно подстраиваться – под нелепые изменения в правилах, под имитацию бурной деятельности со стороны руководства.

Возьмите вчерашний матч в Нижнекамске – и придуманное удаление на вратаре якобы за «симуляцию», на поиск которой дана очередная сомнительная установка. Очередная грубая ошибка, повлиявшая на результат, – сказал бывший главный тренер сборной России, экс-главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

Вайсфельд об удалении Гарипова за симуляцию: «Когда вратаря бьют в спину, он просто хочет удержать равновесие. По мне, там 2 минуты игроку «Амура»