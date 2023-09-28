Владимир Плющев: «Главный арбитр КХЛ напоминает «Недоросля» Фонвизина с его «не хочу учиться, хочу жениться!» Правила хоккея вырабатывались десятилетиями, их нужно уважать»

Теги Нефтехимик судьи Леонид Вайсфельд Владимир Плющев КХЛ Эмиль Гарипов правила Алексей Анисимов судья Хоккей

Владимир Плющев раскритиковал главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.

– Правила хоккея вырабатывались десятилетиями, они написаны потом и кровью игроков и тренеров, их нужно уважать. Настрой по их изменению должен быть консервативным и очень ответственным. Это дело исключительно профессионалов судейского корпуса!

К сожалению, у нас этого не наблюдается. Главный арбитр КХЛ напоминает «Недоросля» Фонвизина с его «не хочу учиться, хочу жениться!» Если нет базового хоккейного и судейского образования, нет желания его получить, то в нашем хоккее и нашем судействе все по Фонвизину и будет происходить.

– Не все эксперты по судейству с вами согласятся.

– Не согласятся только те, кто работает на КХЛ или от лиги зависит. Как, например, Вайсфельд, который сначала разбирает многочисленные ошибки, а потом разорачивается на 180 градусов и исполняет песню «Все хорошо, прекрасная маркиза». Это его стиль.

Самое обидное, что у нас много сильных арбитров, их уровень выше, чем европейских. Но некоторые из них не выдерживают давления, ведь нужно постоянно подстраиваться – под нелепые изменения в правилах, под имитацию бурной деятельности со стороны руководства.

Возьмите вчерашний матч в Нижнекамске – и придуманное удаление на вратаре Гарипове якобы за «симуляцию», на поиск которой дана очередная сомнительная установка. Очередная грубая ошибка, повлиявшая на результат, – сказал бывший главный тренер сборной России, экс-главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

Вайсфельд об удалении Гарипова за симуляцию: «Когда вратаря бьют в спину, он просто хочет удержать равновесие. По мне, там 2 минуты игроку «Амура»

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1 комментарий

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Pronger
зато какое шикарное судейство было при Плющеве)
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+1
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