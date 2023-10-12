Бедард о 1-м голе в НХЛ: «Я просто думал: «Не облажайся». Это момент, о котором мечтают многие»
Коннор Бедард прокомментировал свой первый гол в НХЛ.
Первый номер драфта НХЛ-2023 отличился в матче с «Бостоном» (1:3).
«Я просто думал: «Не облажайся». Потом, когда шайба зашла в ворота, я, конечно, был очень рад.
Это момент, о котором мечтают многие люди в мире. Мне очень повезло, что я оказался в таком положении и получил такой шанс», – сказал 18-летний нападающий «Блэкхокс» Коннор Бедард.
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