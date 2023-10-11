Дементьев о Бедарде: «Великолепный игрок и экстремальный талант. Дебют в НХЛ удался, его мастерство заметно»

Теги Питтсбург Чикаго Сидни Кросби НХЛ Алексей Дементьев Райан Донато Чемпионат.com Коннор Бедард Хоккей

Алексей Дементьев оценил дебют форварда «Чикаго» Коннора Бедарда в НХЛ.

1-й номер драфта НХЛ-2023 провел на льду 21 минуту 29 секунд и отметился результативной передачей в матче против «Питтсбурга» (4:2).

«Не знаю ни одного хоккейного специалиста в Северной Америке, который бы не говорил о дебюте Бедарда в НХЛ. Великолепный игрок и экстремальный талант, но даже он в перерыве сказал, что здесь совсем другой хоккей, все происходит очень быстро.

Мне с самого начала понравилась игра «Чикаго» в целом и то, что они перебрасывали соперника, но проигрывали после второго периода. Это не смущало, так как скорость и напор говорили о том, что их победный результат лишь вопрос времени.

Сам Бедард в первом периоде выглядел смущенно, присматривался к игре, но слова тренера о том, что он будет выходить на лед, несмотря на ошибки, придавали уверенности. Его мастерство заметно, лично у него были шансы поразить ворота, играл достаточно активно и наносил броски.

Пару раз с ним заметно сыграли в силовую, «поприветствовали в лиге». Кстати, перед первым вбрасыванием Кросби ему сказал: «Добро пожаловать в лигу!» И это получилось. Неплохая передача со сменой мест с защитником, который нанес бросок по воротам, и Донато доиграл на подборе шайбы. Дебют удался», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

Бедард сделал передачу в дебютном матче в НХЛ. У 1-го номера драфта 5 бросков и 15,4% на точке за 21:29 с «Питтсбургом»

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1 комментарий

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Dottore
Если не зазвездится и обойдётся без травм, то вполне может вырасти в новую звезду НХЛ.
Удачи Коннору!
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