Босер с покером, Мэттьюс с хет-триком и Бедард с 1-м голом в лиге – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Торонто Чикаго Ванкувер НХЛ Остон Мэттьюс Брок Босер Коннор Бедард Хоккей

Брок Босер, Остон Мэттьюс и Коннор Бедард – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – нападающий «Ванкувера» Брок Босер, забивший 4 гола в игре против «Эдмонтона» (8:1).

Вторая звезда – форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с хет-триком в матче с «Монреалем» (6:5 Б).

Третья звезда – нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Первый номер драфта-2023 забил первый гол в НХЛ в матче с «Бостоном» (1:3).

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6 комментариев

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Ничего Нового
Бедарда этого теперь везде пихать будут до того момента, когда Чикаго потеряет шансы на плейофф
+4
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Дядя Федор Макларен
Ответ Einfach Safari
Миллер с 5 очками: ну да, ну да, пошел я....
Ну там же некстван шаëбочку забил)))
+3
-1
+2
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Einfach Safari
Миллер с 5 очками: ну да, ну да, пошел я....
+1
-1
0
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Dimash Balatayev
а прошлого дня звезды есть?
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xrs5qq8x7q
Ответ Einfach Safari
Миллер с 5 очками: ну да, ну да, пошел я....
У Миллера 4 очка, откуда вы все 5 берёте?
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0
0
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adimsonekat
Ответ Ничего Нового
Бедарда этого теперь везде пихать будут до того момента, когда Чикаго потеряет шансы на плейофф
Я Вам больше скажу, даже если ЧБХ потеряют все шансы на плов завтра, Бедарда все равно будут обсуждать постоянно.
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