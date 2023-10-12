Босер с покером, Мэттьюс с хет-триком и Бедард с 1-м голом в лиге – звезды дня в НХЛ
Брок Босер, Остон Мэттьюс и Коннор Бедард – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – нападающий «Ванкувера» Брок Босер, забивший 4 гола в игре против «Эдмонтона» (8:1).
Вторая звезда – форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с хет-триком в матче с «Монреалем» (6:5 Б).
Третья звезда – нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Первый номер драфта-2023 забил первый гол в НХЛ в матче с «Бостоном» (1:3).
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