Босер с покером, Мэттьюс с хет-триком и Бедард с 1-м голом в лиге – звезды дня в НХЛ

Брок Босер, Остон Мэттьюс и Коннор Бедард – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – нападающий «Ванкувера» Брок Босер, забивший 4 гола в игре против «Эдмонтона» (8:1).

Вторая звезда – форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с хет-триком в матче с «Монреалем» (6:5 Б).

Третья звезда – нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Первый номер драфта-2023 забил первый гол в НХЛ в матче с «Бостоном» (1:3).