Босер сделал покер в игре с «Эдмонтоном». Он 10-й игрок в истории НХЛ с 4+ голами в первой игре сезона

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Брок Босер забил 4 гола в матче НХЛ против «Эдмонтона» (8:1).

Это была первая игра команды в нынешнем сезоне.

Брок Босер стал 10-м игроком в истории НХЛ, забившим 4 или более гола в первой игре сезона.

Ранее это удалось Гарри Хайленду (5 голов 19 декабря 1917 года), Джо Мэлоуну (5 голов 19 декабря 1917 года), Регу Ноблу (4 гола 19 декабря 1917 года), Бейбу Даю (5 голов 16 декабря 1922 года), Рику Блайту (4 гола 6 октября 1976 года), Грегу Адамсу (4 гола 8 октября 1987 года), Крису Контосу (4 гола 7 октября 1992 года), Остону Мэттьюсу (4 гола 12 октября 2016 года) и Тайлеру Бертуцци (4 гола 14 октября 2021 года).

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3 комментария

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Дядя Федор Макларен
До 1976 года достижения можно не принимать всерьёз всё равно.
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TBFTT
Что за игра такая была 19 декабря 1917 года?Без вратарей что-ли играли?))
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Пинающий Достоинства
Ответ TBFTT
Что за игра такая была 19 декабря 1917 года?Без вратарей что-ли играли?))
Нет, просто два вратаря на все 6 команд, не успевали вернуться ))
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