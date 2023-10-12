Вратаря «Ванкувера» Демко стошнило в маску во время игры с «Эдмонтоном»

Теги травмы Ванкувер НХЛ Рик Токкет Тэтчер Демко Здоровье Хоккей

Голкипера «Ванкувера» стошнило в маску во время матча НХЛ.

Тэтчер Демко не доиграл до конца игру против «Эдмонтона» (8:1). Он провел на льду 48:05 и отбил 21 из 22 бросков.

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет сообщил, что замена вратаря была связана с гриппом, распространившимся в команде.

«Он начал чувствовать обезвоживание. Он не хотел уходить, но когда его [вырвало] в маске, я сказал: «Ты должен уйти», – рассказал Токкет.

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11 комментариев

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b08r
"А что, если через год в СКА окажусь" подумал Демко
+21
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+21
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drugoon
Глядя на игру Эдмонтона? Неудивительно ¯_(ツ)_/¯
+12
0
+12
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punker18
Ответ TBFTT
Есть видио?
Не нужно тебе такое "видио", Вовка...
+9
0
+9
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Габорик
8 заброшенных шайб как общекомандное осложнение от гриппа?
+2
0
+2
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Mikl_5555
а видео есть?
+2
-1
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Pronger
Иу
На трансляции видно?
+1
-1
0
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TBFTT
Есть видио?
+1
-1
0
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ivany4
его стошнило от игры бегунка
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-1
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Pink Floyd1276
Ответ Габорик
8 заброшенных шайб как общекомандное осложнение от гриппа?
Все были на уколах - а что именно кололи, вот это уже интересно.
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Pink Floyd1276
Ответ ivany4
его стошнило от игры бегунка
Думаю многих стошнило от игры нефтяников.
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продавец-пипец
Ответ Pink Floyd1276
Думаю многих стошнило от игры нефтяников.
Это вы ещё не смотрели игру "легенды #11"!!!!Там бы "рвало" всех неподеццки!
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