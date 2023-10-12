Вратаря «Ванкувера» Демко стошнило в маску во время игры с «Эдмонтоном»

Голкипера «Ванкувера» стошнило в маску во время матча НХЛ.

Тэтчер Демко не доиграл до конца игру против «Эдмонтона» (8:1). Он провел на льду 48:05 и отбил 21 из 22 бросков.

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет сообщил, что замена вратаря была связана с гриппом, распространившимся в команде.

«Он начал чувствовать обезвоживание. Он не хотел уходить, но когда его [вырвало] в маске, я сказал: «Ты должен уйти», – рассказал Токкет.