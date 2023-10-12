Пауэр и «Баффало» подписали 7-летний контракт, кэпхит со следующего сезона – 8,35 млн долларов

Оуэн Пауэр заключил 7-летнее соглашение с «Баффало» на 58,45 млн долларов.

Новый контракт начнет действовать со следующего сезона с кэпхитом 8,35 млн.

В текущем чемпионате НХЛ 20-летний защитник заработает 916 тысяч без учета бонусов.

В прошлой регулярке первый номер драфта-2021 набрал 35 (4+31) очков в 79 матчах при полезности «+10». Это был первый полноценный сезон в .