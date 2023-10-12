Пауэр и «Баффало» подписали 7-летний контракт, кэпхит со следующего сезона – 8,35 млн долларов

Теги Баффало НХЛ деньги Оуэн Пауэр Хоккей

Оуэн Пауэр заключил 7-летнее соглашение с «Баффало» на 58,45 млн долларов.

Новый контракт начнет действовать со следующего сезона с кэпхитом 8,35 млн.

В текущем чемпионате НХЛ 20-летний защитник заработает 916 тысяч без учета бонусов.

В прошлой регулярке первый номер драфта-2021 набрал 35 (4+31) очков в 79 матчах при полезности «+10». Это был первый полноценный сезон Пауэра в НХЛ.

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13 комментариев

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Radik_2.0
два защитника Баффало будут сжирать 19 миллионов платёжки со следующего сезона, интересненько
+15
0
+15
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Den_94
Ппц. Как будто не успеют ему отсыпать 8+кк ещё. Раньше на такую зарплату признанные звёзды должны были пахать несколько сезонов кряду и доказывать , что достойны её. Сейчас за один сезон сразу выставляют конский ценник. А потом ещё удивляются, что молодняк может тренера отменить за то, что телефончик у них попросили. Такими темпами в лиге останутся одни капризули с пониженными требованиями к себе, но с повышенными запросами
+15
-2
+13
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NeSt274
Ответ Den_94
Ппц. Как будто не успеют ему отсыпать 8+кк ещё. Раньше на такую зарплату признанные звёзды должны были пахать несколько сезонов кряду и доказывать , что достойны её. Сейчас за один сезон сразу выставляют конский ценник. А потом ещё удивляются, что молодняк может тренера отменить за то, что телефончик у них попросили. Такими темпами в лиге останутся одни капризули с пониженными требованиями к себе, но с повышенными запросами
Согласен. Представьте, если бы Рейнджерс Лафрьеньеру тоже 8-9 отсыпали после первого сезона с расчетом на дальнейший прогресс… 😂
+4
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+4
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VintDV
без мостика. Сразу отсыпали....
Аванс конечно знатный. Попал парень....
+3
0
+3
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Einfach Safari
Ответ Radik_2.0
два защитника Баффало будут сжирать 19 миллионов платёжки со следующего сезона, интересненько
не просто защитники, а первые номера драфта, к тому же первый и второй центры команды подписаны надолго меньше чем за 15 млн , домосед 2 пары на 4 млн и все на 7 лет) потолок обещает вырасти, проблем не вижу
+3
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+3
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Адель Кутуков
Думаю, контракт нормальный, теперь весь костяк подписан на адекватные деньги и они же все лучшие годы проведут именно в Баффало:
Томпсон и Козенс по 7.1 еще надолго, Далин и Пауэр по 11 и 8 соотвественно
Проблемы пойдут ближе к сезону 26-27, когда копеечные по нынешним меркам 4.75 Така истекут, и уже на серьезных контрактах будут их главные проспекты Петерка и Куинн
Но из плюсов, к этому сезону останется всего год по контракту Скиннера, и скорее всего его обменяют, ведь он будет как раз истекающим
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+2
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Einfach Safari
Ответ Адель Кутуков
Думаю, контракт нормальный, теперь весь костяк подписан на адекватные деньги и они же все лучшие годы проведут именно в Баффало: Томпсон и Козенс по 7.1 еще надолго, Далин и Пауэр по 11 и 8 соотвественно Проблемы пойдут ближе к сезону 26-27, когда копеечные по нынешним меркам 4.75 Така истекут, и уже на серьезных контрактах будут их главные проспекты Петерка и Куинн Но из плюсов, к этому сезону останется всего год по контракту Скиннера, и скорее всего его обменяют, ведь он будет как раз истекающим
проблемой будет если вдруг Леви или Лууконен заиграют топово, и потребуют соответствующей ЗП
+2
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Stanislav Orlov
баффало как не выходило в плей офф, так и не выйдет, подписали 5 человек на 40 миллионов и теперь снова на дно...
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TOEWS
Клинки играют на опережение . К середине контракта возможно этот контракт будет одним из лучших в НХЛ. Если Пауэр в свой первый полноценный сезон выбил 35 поинтов .
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Stanislav Orlov
а в чем прикол? у человека контракт на год и он оса, где как минимум можно поиграть с арбитражом и вообще глянуть этот сезон, мб он не так силен, сейчас время странных контрактов...
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Джон Мщузавсех
В ставке Гитлера все малахольные.
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PatologoanatoM
Ответ Адель Кутуков
Думаю, контракт нормальный, теперь весь костяк подписан на адекватные деньги и они же все лучшие годы проведут именно в Баффало: Томпсон и Козенс по 7.1 еще надолго, Далин и Пауэр по 11 и 8 соотвественно Проблемы пойдут ближе к сезону 26-27, когда копеечные по нынешним меркам 4.75 Така истекут, и уже на серьезных контрактах будут их главные проспекты Петерка и Куинн Но из плюсов, к этому сезону останется всего год по контракту Скиннера, и скорее всего его обменяют, ведь он будет как раз истекающим
Да у них нет проблем , только след летом освободится больше 12 мультов от Олофссона, Окпосо, Джонсона и латыша
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