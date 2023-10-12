Пауэр и «Баффало» подписали 7-летний контракт, кэпхит со следующего сезона – 8,35 млн долларов
Оуэн Пауэр заключил 7-летнее соглашение с «Баффало» на 58,45 млн долларов.
Новый контракт начнет действовать со следующего сезона с кэпхитом 8,35 млн.
В текущем чемпионате НХЛ 20-летний защитник заработает 916 тысяч без учета бонусов.
В прошлой регулярке первый номер драфта-2021 набрал 35 (4+31) очков в 79 матчах при полезности «+10». Это был первый полноценный сезон Пауэра в НХЛ.
Аванс конечно знатный. Попал парень....
Томпсон и Козенс по 7.1 еще надолго, Далин и Пауэр по 11 и 8 соотвественно
Проблемы пойдут ближе к сезону 26-27, когда копеечные по нынешним меркам 4.75 Така истекут, и уже на серьезных контрактах будут их главные проспекты Петерка и Куинн
Но из плюсов, к этому сезону останется всего год по контракту Скиннера, и скорее всего его обменяют, ведь он будет как раз истекающим