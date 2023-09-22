«Баффало» активизировал переговоры с Далином и Пауэром о продлении контрактов
«Баффало» активизировал переговоры с Расмусом Далином и Оуэном Пауэром.
Клуб рассчитывает подписать новые соглашения с обоими защитниками до старта сезона.
«Я уже объяснил их лагерям и лично им самим, насколько они важны для франшизы. Мы хотим, чтобы они остались здесь надолго.
Они ясно дали нам понять, что хотят быть именно здесь. Они верят в команду и в тот курс, которым мы движемся», – сказал генеральный менеджер «Сэйбрс» Крэйг Адамс.
Он сообщил, что в последнюю неделю переговоры стали более интенсивными.
Ранее сообщалось, что «Баффало» и 23-летний Далин (первый номер драфта НХЛ-2018) близки к продлению контракта на 8 лет и 84 млн долларов (кэпхит – 10,5 млн).
В минувшем сезоне НХЛ швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 73 (15+58) очка в 78 матчах регулярного чемпионата при полезности «+12».
20-летний Пауэр (первый номер драфта НХЛ-2021) набрал 35 (4+31) очков в 79 матчах при полезности «+10». Он провел свой первый полноценный сезон в НХЛ.
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