«Баффало» активизировал переговоры с Далином и Пауэром о продлении контрактов

«Баффало» активизировал переговоры с Расмусом Далином и Оуэном Пауэром.

Клуб рассчитывает подписать новые соглашения с обоими защитниками до старта сезона.

«Я уже объяснил их лагерям и лично им самим, насколько они важны для франшизы. Мы хотим, чтобы они остались здесь надолго.

Они ясно дали нам понять, что хотят быть именно здесь. Они верят в команду и в тот курс, которым мы движемся», – сказал генеральный менеджер «Сэйбрс» Крэйг Адамс.

Он сообщил, что в последнюю неделю переговоры стали более интенсивными.

Ранее сообщалось, что « » и 23-летний (первый номер драфта НХЛ-2018) близки к продлению контракта на 8 лет и 84 млн долларов (кэпхит – 10,5 млн).

В минувшем сезоне НХЛ швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 73 (15+58) очка в 78 матчах регулярного чемпионата при полезности «+12».

20-летний (первый номер драфта НХЛ-2021) набрал 35 (4+31) очков в 79 матчах при полезности «+10». Он провел свой первый полноценный сезон в НХЛ.