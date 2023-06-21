«Баффало» ведет переговоры о продлении контрактов с Далином и Пауэром. Защитники хотят остаться в клубе на длительный срок
«Баффало» планирует продлить контракты с двумя защитниками.
Генеральный менеджер клуба Кевин Адамс заявил, что ведет переговоры с Расмусом Далином и Оуэном Пауэром, добавив, что оба хоккеиста выразили желание остаться в «Баффало» на длительный срок.
«Мы рассматриваем их как действительно важных игроков и части нашей франшизы, продвигающейся вперед», – сказал Адамс.
Действующие контракты Далина и Пауэра истекают в 2024 году.
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