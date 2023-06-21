«Баффало» ведет переговоры о продлении контрактов с Далином и Пауэром. Защитники хотят остаться в клубе на длительный срок

«Баффало» планирует продлить контракты с двумя защитниками.

Генеральный менеджер клуба Кевин Адамс заявил, что ведет переговоры с и , добавив, что оба хоккеиста выразили желание остаться в «Баффало» на длительный срок.

«Мы рассматриваем их как действительно важных игроков и части нашей франшизы, продвигающейся вперед», – сказал Адамс.

Действующие контракты Далина и Пауэра истекают в 2024 году.

«Баффало» ведет переговоры с Далином о контракте с зарплатой 10 млн долларов в год