«Баффало» ведет переговоры о продлении контрактов с Далином и Пауэром. Защитники хотят остаться в клубе на длительный срок

Теги Баффало Кевин Адамс НХЛ Расмус Далин Оуэн Пауэр Хоккей

«Баффало» планирует продлить контракты с двумя защитниками.

Генеральный менеджер клуба Кевин Адамс заявил, что ведет переговоры с Расмусом Далином и Оуэном Пауэром, добавив, что оба хоккеиста выразили желание остаться в «Баффало» на длительный срок.

«Мы рассматриваем их как действительно важных игроков и части нашей франшизы, продвигающейся вперед», – сказал Адамс. 

Действующие контракты Далина и Пауэра истекают в 2024 году. 

«Баффало» ведет переговоры с Далином о контракте с зарплатой 10 млн долларов в год

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1 комментарий

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Safkzn
С такими парнями Баффало ждёт хорошее будущее, прошлый сезон можно занести в плюс.
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+2
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