«Баффало» ведет переговоры с Пауэром о продлении контракта. Первый номер драфта набрал 35 очков в сезоне НХЛ
«Баффало» общается с Оуэном Пауэром на предмет нового контракта.
Действующий контракт новичка 20-летнего защитника рассчитан до конца следующего сезона.
Генеральный менеджер «Сэйбрс» Кевин Адамс уже контактировал с Пэтом Бриссоном, агентом хоккеиста.
Оуэн Пауэр – первый номер драфта НХЛ-2021.
В прошедшем сезоне хоккеист набрал 35 (4+31) очков при полезности «плюс 10» в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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