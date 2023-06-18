«Баффало» ведет переговоры с Пауэром о продлении контракта. Первый номер драфта набрал 35 очков в сезоне НХЛ

Теги Баффало Кевин Адамс НХЛ Пэт Бриссон Оуэн Пауэр Хоккей

«Баффало» общается с Оуэном Пауэром на предмет нового контракта.

Действующий контракт новичка 20-летнего защитника рассчитан до конца следующего сезона.

Генеральный менеджер «Сэйбрс» Кевин Адамс уже контактировал с Пэтом Бриссоном, агентом хоккеиста.

Оуэн Пауэр – первый номер драфта НХЛ-2021.

В прошедшем сезоне хоккеист набрал 35 (4+31) очков при полезности «плюс 10» в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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