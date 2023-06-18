«Баффало» ведет переговоры с Пауэром о продлении контракта. Первый номер драфта набрал 35 очков в сезоне НХЛ

«Баффало» общается с Оуэном Пауэром на предмет нового контракта.

Действующий контракт новичка 20-летнего защитника рассчитан до конца следующего сезона.

Генеральный менеджер «Сэйбрс» Кевин Адамс уже контактировал с Пэтом Бриссоном, агентом хоккеиста.

– первый номер драфта НХЛ-2021.

В прошедшем сезоне хоккеист набрал 35 (4+31) очков при полезности «плюс 10» в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.