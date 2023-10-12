Рябыкин о 0:3 от «Нефтехимика»: «Наша команда должна научиться не проигрывать сама себе»

Теги Нефтехимик Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Хоккей

Дмитрий Рябыкин оценил поражение «Витязя» от «Нефтехимика» (0:3) в КХЛ.

«Интересный, очень быстрый матч получился. Мы чуть-чуть провалили начало, потом вроде вошли в игру, но невынужденные и грубые ошибки решили исход. 

Мы работаем над выходом из ситуации, у нас меняется тактика. Понятно, что ребятам очень тяжело, потому что много информации. Они еще думают, кто куда должен бежать – это тяжело. Вдобавок не так много тренировочного процесса, потому что игры идут через день, сейчас у нас выездная серия. Стараемся все равно доносить информацию. 

В первом периоде вроде бы хорошо играли в меньшинстве – бац, чуть ли не сами себе забили. Во втором периоде тоже… Тяжело. Наша команда должна научиться не проигрывать сама себе. 

В атаке не хватило в первую очередь того, что мы плохо закрывали вратаря. Дали ему свободно смотреть, все видеть. Сейчас хорошие вратари в хоккее, тяжело забивать, если ты его не закрываешь», – сказал главный тренер «Витязя».

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1 комментарий

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Владимир Кувшинов
Болельщики Витязя соболезную вам держитесь!!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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