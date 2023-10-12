Рябыкин о 0:3 от «Нефтехимика»: «Наша команда должна научиться не проигрывать сама себе»

Дмитрий Рябыкин оценил поражение «Витязя» от «Нефтехимика» (0:3) в КХЛ.

«Интересный, очень быстрый матч получился. Мы чуть-чуть провалили начало, потом вроде вошли в игру, но невынужденные и грубые ошибки решили исход.

Мы работаем над выходом из ситуации, у нас меняется тактика. Понятно, что ребятам очень тяжело, потому что много информации. Они еще думают, кто куда должен бежать – это тяжело. Вдобавок не так много тренировочного процесса, потому что игры идут через день, сейчас у нас выездная серия. Стараемся все равно доносить информацию.

В первом периоде вроде бы хорошо играли в меньшинстве – бац, чуть ли не сами себе забили. Во втором периоде тоже… Тяжело. Наша команда должна научиться не проигрывать сама себе.

В атаке не хватило в первую очередь того, что мы плохо закрывали вратаря. Дали ему свободно смотреть, все видеть. Сейчас хорошие вратари в хоккее, тяжело забивать, если ты его не закрываешь», – сказал главный тренер « ».