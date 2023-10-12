Леонтьев о 3:0 с «Витязем»: «Большинство сегодня сыграло неплохо, моменты результативно реализовали голевые, пусть и не все»

Теги Нефтехимик Витязь КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев оценил победу «Нефтехимика» над «Витязем» (3:0) в КХЛ.

«Ребят с победой. Болельщикам, которые пришли нас поддержать, тоже хочу сказать спасибо за поддержку и поздравить с победой.

Филиппа Долганова хочется поздравить с первым «сухарем», здорово отыграл. Игроки ему помогали, блокировали броски. Большинство сегодня сыграло неплохо, моменты результативно реализовали голевые, пусть и не все.

Мы эту победу долго праздновать не будем, завтра у нас снова поединок, впервые спаренные матчи для нас – такой календарь. Готовимся к следующему матчу», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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