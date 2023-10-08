Леонтьев о 2:3 от «Автомобилиста»: «В овертайме удаляться нельзя – это гол. Конфликтов в «Нефтехимике» нет, хотя кто-то раздувает»

Теги Нефтехимик Автомобилист КХЛ Олег Леонтьев Филипп Долганов Хоккей

Олег Леонтьев высказался о поражении «Нефтехимика» от «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

«Примерно равная игра была, и только первый период немножко робко, были моменты для бросков, но мы хотели улучшить ситуацию и всего два броска нанесли. Надо угрожать вратарю, из любых позиций бросать, создавать трафик.

Второй-третий периоды – более-менее, неплохо большинство отработали, Фил [Филипп Долганов] здорово отработал во вратарской позиции.

В овертайме удаляться нельзя, удаление – это гол, особенно против такой сильной команды. Удаляться категорически запрещено.

Для нас каждое очко важно, но что есть, то есть. Никаких конфликтных ситуаций у нас нет, хотя кто-то раздувает, уверяю вас и болельщиков, все будет нормально», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд и 11-е в 14 матчах сезона. Команда тренера Олега Леонтьева замыкает таблицу на Востоке, имея 9 баллов.

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