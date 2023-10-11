Никитин о победах «Локо» над СКА: «Никакой закономерности нет. Готовимся, настраиваемся, понимаем, кто против нас играет»

Игорь Никитин не считает закономерными победы «Локомотива» над СКА.

– Игра складывалась. Парни и в атаке поиграли, и где нужно – хорошо оборонялись.

График такой, что ошибки все равно будут. Важно правильно реагировать. Мы сегодня как раз правильно на них реагировали. Думаю, поэтому и выиграли.

– Удачные матчи против – закономерность?

– Весь сезон впереди. «Закономерность» тут неправильное слово. Мы готовимся, настраиваемся. Понимаем, кто против нас играет.

СКА – хорошая, амбициозная команда. Тут точно никакой закономерности нет, мы просто готовимся к игре.

– Ключевой момент во втором периоде?

– Во втором периоде импульс получает та команда, которая контролирует шайбу, она из-за этого выглядит свежее. У нас получалось контролировать шайбу и забивать. Поэтому второй период стал ключевым.

– Довольны ли изменениями в составе?

– Сезон покажет. Мы знали, что делали. Мы открыли дорогу молодым, которые хотят побеждать, а не просто неплохо выглядеть. Это важно в большом спорте. Психология тебе постоянно дает энергию, – сказал главный тренер « ».