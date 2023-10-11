«Локомотив» выиграл 7 из 8 последних матчей

«Локомотив» обыграл СКА (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это седьмая победа команды тренера в восьми последних играх.

На данный момент « » занимает второе место в таблице Запада, набрав 25 очков в 16 матчах.

В следующей игре, 13 октября, клуб сыграет с «Барысом».