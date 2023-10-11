«Локомотив» выиграл 7 из 8 последних матчей

Теги Локомотив СКА Игорь Никитин КХЛ Хоккей

«Локомотив» обыграл СКА (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это седьмая победа команды тренера Игоря Никитина в восьми последних играх.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в таблице Запада, набрав 25 очков в 16 матчах.

В следующей игре, 13 октября, клуб сыграет с «Барысом».

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12 комментариев

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Алексей Никаноров
в смысле второе место на западе? так то первое в чемпионате!!!
+15
0
+15
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Rio de Janeiro
При этом 15/16 очков в гостях
И самое важное:
Впервые в истории КХЛ Локомотив одержал 5 побед подряд над СКА и 3 подряд в Питере. На фоне того что Питер с нами делал во второй половине 2010-х просто как-будто из сна
С победой, всех паровозиков!🚂
+7
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+7
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Empress
Локо, мы идем за кубком!!! С тобой!
+5
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+5
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цэсемьэр
на самом деле 27 очков в 17 матчах, но зачем Екатерине Подгорной следить за таблицей КХЛ😁
+4
0
+4
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Ярославец75
Какое, какое? Вы там пьяные что ли? Он до этой игрый был первый в лиге, а после тем более.
+4
0
+4
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Сергей Сурков
мы первые , исправьте
+3
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Алексей Никаноров
в приложении КХЛ тормоз на тормозе сидят просто, актуальная информация появляется дай бог через часа три.
+3
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akuna
Давайте посоны, покажите в этом сезоне почем шпалы в Ярославле, Локомотиву давно пора вернуться.
+2
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+2
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dosatuy
Локомотив набрал ход))
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Алексей Иванов
соседи идут за кубком. удачи вам, Ярославль)
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Огюст
Статисты на сайте не допускайте таких ляпов ,когда болельщики знают больше вас - Локомотив не второй на Западе , а Первый по набранным очкам в первенстве после сегодняшней победы !
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