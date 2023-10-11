«Локомотив» выиграл 7 из 8 последних матчей
«Локомотив» обыграл СКА (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это седьмая победа команды тренера Игоря Никитина в восьми последних играх.
На данный момент «Локомотив» занимает второе место в таблице Запада, набрав 25 очков в 16 матчах.
В следующей игре, 13 октября, клуб сыграет с «Барысом».
И самое важное:
Впервые в истории КХЛ Локомотив одержал 5 побед подряд над СКА и 3 подряд в Питере. На фоне того что Питер с нами делал во второй половине 2010-х просто как-будто из сна
С победой, всех паровозиков!🚂