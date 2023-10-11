Кожевников о «Спартаке» перед дерби с ЦСКА: «Атака превосходит армейскую в быстроте и мастерстве. Надо об обороне не забывать, их машина работает»

Теги ЦСКА Спартак КХЛ Александр Кожевников Михаил Григоренко Константин Окулов Хоккей

Александр Кожевников назвал преимущество «Спартака» в сравнении с ЦСКА.

Сегодня команды сыграют между собой в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Сейчас атака «Спартака» превосходит армейскую в быстроте и мастерстве. Стали ли Григоренко с Окуловым хуже? В этом матче они могут сыграть на равных, все-таки дерби, настрой решает. Там мастеровитые ребята собраны. В этом матче все зависит от реализации.

«Спартаку» надо об обороне не забывать, армейская машина работает. Тут важно, как красно-белая оборона и вратарь сыграют. В последних матчах ЦСКА много забивает. И главное – не повторить игру с «Локомотивом» красно-белым. Всю игру вели, было преимущество, но такие детские ошибки допускали.

Пугает, что в защите нет стабильности. Уверен, ребята понимают ответственность этого матча», – сказал двукратный олимпийский чемпион и бывший форвард «Спартака». 

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3 комментария

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Vagner01
Ха-ха-ха! Превосходит в мастерстве? Этому товарищу больше не наливать!
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LudmilaProcofievna
Ответ Cever
Серьёзно? Спартак может ПЕРЕБЕГАТЬ нынешний ЦСКА, но в игре на равных скоростях, у Спартака шансов нет. Григоренко и Окулов стали играть хуже - это факт. Григоренко во многих матчах вообще на площадке играет так, будто его вообще нет. Окулов играет как баба - вход в зону и к бортику, на ходу скидывая шайбу в сторону пятака - чтоб не дай Бог - не прессанули как следует эту девочку. Больше он ни на что не годен. В воротах одна большая ДЫРА. "Машина"? Над этой "машиной" вся КХЛ уже в голос хохочет! Нестеровские тупые броски куда-то в сторону ворот напроч убили большинство. Плюс Окулов со своим бабским хоккеем. Что же удивляться, что большинства НЕТ! Что Нестеров в каждой игре "привозит" в свои ворота. Что у того Окулова за 16 игр два гола? Что о присутствии Григоренко на площадке, напоминают только минусы в графе "полезность"? Что Мамин скоро чемпионом КХЛ по запоротым моментам станет?
Что ты несёшь болезный ? Какая вся Кхл смеётся? Опрос проводил? Игроки набирают форму, начало сезона. Который год у команды меньше всего отдыха. При этом костяк команды не меняется. Как же так получается - играют как бабы, на воротах-дырки, а чемпионы все равно мы?
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