Кожевников о «Спартаке» перед дерби с ЦСКА: «Атака превосходит армейскую в быстроте и мастерстве. Надо об обороне не забывать, их машина работает»

Александр Кожевников назвал преимущество «Спартака» в сравнении с ЦСКА.

Сегодня команды сыграют между собой в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сейчас атака « » превосходит армейскую в быстроте и мастерстве. Стали ли с хуже? В этом матче они могут сыграть на равных, все-таки дерби, настрой решает. Там мастеровитые ребята собраны. В этом матче все зависит от реализации.

«Спартаку» надо об обороне не забывать, армейская машина работает. Тут важно, как красно-белая оборона и вратарь сыграют. В последних матчах много забивает. И главное – не повторить игру с «Локомотивом» красно-белым. Всю игру вели, было преимущество, но такие детские ошибки допускали.

Пугает, что в защите нет стабильности. Уверен, ребята понимают ответственность этого матча», – сказал двукратный олимпийский чемпион и бывший форвард « ».