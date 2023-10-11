Ковальчук и футболисты Зиньковский, Хлусевич, Литвинов посетили матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА

Футболисты «Спартака» посетили матч хоккейного «Спартака» против ЦСКА.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ проходит на арене «Мегаспорт» в Москве. После двух периодов « » ведет со счетом 4:1.

Матч посетили футболисты Леон Классен, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Максим Лайкин, Антон Зиньковский и Руслан Литвинов.

На игре также присутствует олимпийский чемпион .

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