Ковальчук и футболисты Зиньковский, Хлусевич, Литвинов посетили матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Спартак Илья Ковальчук КХЛ Антон Зиньковский Леон Классен Р-Спорт Даниил Хлусевич Руслан Литвинов Даниил Денисов Максим Лайкин Хоккей

Футболисты «Спартака» посетили матч хоккейного «Спартака» против ЦСКА.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ проходит на арене «Мегаспорт» в Москве. После двух периодов «Спартак» ведет со счетом 4:1.

Матч посетили футболисты Леон Классен, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Максим Лайкин, Антон Зиньковский и Руслан Литвинов.

На игре также присутствует олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

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3 комментария

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Дмитрий Агалаков
Футболисты увидели классный результативный матч и победу Спартака!
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КБ Сергей
Это здорово, что хоккеисты посещают футбол, футболисты поддерживают хоккейных одноклубников. И вообще, зрителей на хоккее хватает. Правда, тут фануйди не нужен, тепло, комфортно и совсем не скучно.
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