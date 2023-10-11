Кудашов о 2:3 от «Барыса»: «В большей части матча «Динамо» владело преимуществом. Реализация не позволила нам выиграть в основное время»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Барыс Динамо Эдди Паскуале Sports.ru - Казахстан Хоккей

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Барысом» (2:3 Б).

– Игра равная была, поэтому и дошла до серии буллитов, а там уже «Барыс» лучше их исполнил.

В большей части матча владели преимуществом, но реализация не позволила нам выиграть сегодня в основное время.

Хочу выделить вратаря Паскуале, который здорово сегодня отыграл. Всегда, когда в команде происходит смена тренера, она играет с удвоенной энергией – именно так сегодня «Барыс» и выглядел.

– Что происходит с результативностью динамовцев в последних матчах? В среднем – одна заброшенная шайба за игру.

– Сегодня же было две. Бывает и такое – иногда много, иногда мало. Сейчас пока что так, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

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3 комментария

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Виталий Макеев
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ЕХ АЛЕША, АЛЕША. СТО БАКСОВ , ЧТО АВАНГАРДУ ПРОИГРАЕШЬ. НЕУДАЧНИК.
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Виталий Макеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ПОПЛЫЛО ДИНАМО.
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Ярулл Измайлов
Ответ Виталий Макеев
ЕХ АЛЕША, АЛЕША. СТО БАКСОВ , ЧТО АВАНГАРДУ ПРОИГРАЕШЬ. НЕУДАЧНИК.
Алёшу надо гнать из Динамо страной метлой, пусть поучиться у Ларионова как надо тренировать команду.
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