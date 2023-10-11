Кудашов о 2:3 от «Барыса»: «В большей части матча «Динамо» владело преимуществом. Реализация не позволила нам выиграть в основное время»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Барысом» (2:3 Б).
– Игра равная была, поэтому и дошла до серии буллитов, а там уже «Барыс» лучше их исполнил.
В большей части матча владели преимуществом, но реализация не позволила нам выиграть сегодня в основное время.
Хочу выделить вратаря Паскуале, который здорово сегодня отыграл. Всегда, когда в команде происходит смена тренера, она играет с удвоенной энергией – именно так сегодня «Барыс» и выглядел.
– Что происходит с результативностью динамовцев в последних матчах? В среднем – одна заброшенная шайба за игру.
– Сегодня же было две. Бывает и такое – иногда много, иногда мало. Сейчас пока что так, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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