Кудашов о победе над «Северсталью» в овертайме: «Завершение не позволило «Динамо» победить убедительнее»

Теги Северсталь Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов оценил победу «Динамо» над «Северсталью» (1:0 ОТ) в КХЛ.

«Сегодня перед командой стояло несколько задач: выиграть и вернуться к нормальному содержанию игры, которое было до предыдущих двух матчей. Поэтому уделяли внимание и обороне, и атаке.

В обороне сыграли довольно надежно, ну и соперники совсем мало по воротам бросали. Нормальная, целостная игра получилась, но завершение не позволило нам победить более убедительно.

У Рашевского день рождения, гуляет по городу. Шутка – просто дали ему сегодня отдохнуть», – сказал главный тренер «Динамо».

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