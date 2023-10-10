Кудашов о победе над «Северсталью» в овертайме: «Завершение не позволило «Динамо» победить убедительнее»

Алексей Кудашов оценил победу «Динамо» над «Северсталью» (1:0 ОТ) в КХЛ.

«Сегодня перед командой стояло несколько задач: выиграть и вернуться к нормальному содержанию игры, которое было до предыдущих двух матчей. Поэтому уделяли внимание и обороне, и атаке.

В обороне сыграли довольно надежно, ну и соперники совсем мало по воротам бросали. Нормальная, целостная игра получилась, но завершение не позволило нам победить более убедительно.

У Рашевского день рождения, гуляет по городу. Шутка – просто дали ему сегодня отдохнуть», – сказал главный тренер « ».