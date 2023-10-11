Главный арбитр КХЛ: «В Америке с тобой никто не возится. У нас больше человечности. Русская культура такая, что если мы зовем иностранца, то помогаем и с визами, и с ассимиляцией»

Главный арбитр КХЛ считает, что российские судьи профессиональнее европейских.

– Вы недавно говорили, что иностранные судьи для КХЛ – это не манна небесная. Но есть ли вообще понимание, где в мировой системе координат находятся российские судьи?

– Если сравнивать наших судей с европейскими, то наши профессиональнее. Хотя бы потому, что уровень КХЛ выше, и этот уровень позволяет расти арбитрам. От уровня чемпионата многое зависит, это сообщающиеся сосуды с судейством.

А вот что касается североамериканской школы, то она априори другая. Там многое построено на шоу, а у нас больше строгих моментов. В НХЛ если судья ради шоу не свистнул – его не будут линчевать, не будут жестко проходиться в прессе. Хотя, конечно, их тоже там уничтожают в различных социальных сетях.

– То есть наших судей и североамериканских невозможно сравнивать?

– По профессионализму, я считаю, мы равны. Разница в ментальности и в определенных критериях. Североамериканские арбитры чуть больше вовлечены в систему НХЛ. Даже юридически там построено иначе. Хотя КХЛ в последнее время сделала серьезный скачок в этом направлении, наши судьи стали более вовлечены.

Что касается НХЛ, то еще развита некая кастовость. Если заметили, большинство судей – канадцы. Даже американцу сложно пробиться в лигу.

– Когда Евгений Ромасько возвращался из заокеанской командировки, у него была обратная адаптация?

– Была, безусловно. Опять же, потому что там другая ментальность и другие требования к судьям. У нас пожелания от руководителей клубов одни, у них – другие. Иная система принятия новых правил.

Если убрать за скобки языковой барьер, который, конечно же, играет большую роль, главное принять их методические установки. Условно говоря, лиге для шоу нужно по одному удалению за матч – это необходимо уяснить.

– Что из того, что Ромасько впитал в Америке, пришлось отсекать после возвращения?

– В Америке с тобой никто не возится. У нас больше человечности, что ли. Все помогут, расскажут. Там тебе дали возможность, а ты или всплываешь или не всплываешь.

Наша русская культура такая, что если мы зовем иностранца, то помогаем и с визами, и с ассимиляцией в целом. Это не только судей касается. В Америке к этому более простой подход: дали контракт, а все вопросы решай сам, – сказал главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ, член совета директоров лиги .