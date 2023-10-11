Главный арбитр КХЛ: «В Америке с тобой никто не возится. У нас больше человечности. Русская культура такая, что если мы зовем иностранца, то помогаем и с визами, и с ассимиляцией»

Теги судьи НХЛ КХЛ Евгений Ромасько Алексей Анисимов судья Хоккей

Главный арбитр КХЛ считает, что российские судьи профессиональнее европейских.

– Вы недавно говорили, что иностранные судьи для КХЛ – это не манна небесная. Но есть ли вообще понимание, где в мировой системе координат находятся российские судьи?

– Если сравнивать наших судей с европейскими, то наши профессиональнее. Хотя бы потому, что уровень КХЛ выше, и этот уровень позволяет расти арбитрам. От уровня чемпионата многое зависит, это сообщающиеся сосуды с судейством.

А вот что касается североамериканской школы, то она априори другая. Там многое построено на шоу, а у нас больше строгих моментов. В НХЛ если судья ради шоу не свистнул – его не будут линчевать, не будут жестко проходиться в прессе. Хотя, конечно, их тоже там уничтожают в различных социальных сетях.

– То есть наших судей и североамериканских невозможно сравнивать?

– По профессионализму, я считаю, мы равны. Разница в ментальности и в определенных критериях. Североамериканские арбитры чуть больше вовлечены в систему НХЛ. Даже юридически там построено иначе. Хотя КХЛ в последнее время сделала серьезный скачок в этом направлении, наши судьи стали более вовлечены.

Что касается НХЛ, то еще развита некая кастовость. Если заметили, большинство судей – канадцы. Даже американцу сложно пробиться в лигу.

– Когда Евгений Ромасько возвращался из заокеанской командировки, у него была обратная адаптация?

– Была, безусловно. Опять же, потому что там другая ментальность и другие требования к судьям. У нас пожелания от руководителей клубов одни, у них – другие. Иная система принятия новых правил.

Если убрать за скобки языковой барьер, который, конечно же, играет большую роль, главное принять их методические установки. Условно говоря, лиге для шоу нужно по одному удалению за матч – это необходимо уяснить.

– Что из того, что Ромасько впитал в Америке, пришлось отсекать после возвращения?

– В Америке с тобой никто не возится. У нас больше человечности, что ли. Все помогут, расскажут. Там тебе дали возможность, а ты или всплываешь или не всплываешь.

Наша русская культура такая, что если мы зовем иностранца, то помогаем и с визами, и с ассимиляцией в целом. Это не только судей касается. В Америке к этому более простой подход: дали контракт, а все вопросы решай сам, – сказал главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ, член совета директоров лиги Алексей Анисимов.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
Самому визу получать? Да как это вообще возможно??? Ксерокопия паспорта, анкета, копия контракта, заявление, пошлина. Все самому?? Еще и посольство неизвестно где искать. Они с ума сошли что ли? Вот же изверги.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алар
Просто там все устроено, а здесь выжить можно только в стаде. Как тут иностранцу без знания языка разобраться, без аборигенов никак.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey
Ага, то-то каждый первый кто в юниорские лиги СА уезжает, рассказывает потом, что к нему относились как к родному в семье, где он жил. Сплошная бездуховность.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al561
Это не культура, это привычка судить по себе.
При СССР свободный выезд в другие страны был запрещен, поэтому люди не привыкли путешествовать.
И потом не так много людей выезжало и путешествовало на регулярной основе, если только на курорты дешевые.
Английский никто не знает.
Понятно, что наш человек чувствует себя в другой стране, как рыба, вытащенная из воды.
Вот и относятся к нужным иностранцам с опекой, проецируя на них свои ожидания)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Ну куда же без нашей духовности и злой Америки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий